quand et où se battent-ils et quel est le sac

Il a fallu, Tyson. Cela lui a pris un certain temps, mais il a finalement accepté.

« Je veux juste dire aux gens que le combat entre Holyfield et moi aura lieu. Holyfield est un homme humble, un homme de Dieu, mais je suis l’homme de Dieu. Et nous allons avoir beaucoup de succès le 29 mai. «

La confirmation est venue après que l’équipe de Holyfield ait divulgué à la presse que la légende de Brooklyn avait refusé une proposition de 25 millions de dollars de se battre. Tyson a estimé que ses efforts pour gagner plus d’argent le faisaient passer pour un lâche et il a rapidement réagi. « Le combat va avoir lieu, nous devons fermer certaines choses dans le contrat et il y aura Evander et moi. J’ai beaucoup appris, nous n’avons pas besoin de promoteurs, ils sont surfaits. Ils disent au boxeur sa taille, et je l’aime bien, mais que pourriez-vous attendre de quelqu’un comme eux dans cette entreprise? « , A déclaré Iron Mike, précisant que certains détails en petits caractères doivent encore être fermés, mais indiquant clairement que le troisième édition du combat qui a tenu des millions de téléspectateurs en haleine, il n’y a pas de retour en arrière.

Regardez aussi

Quand et où aura-t-il lieu?

L’exposition est prévue pour 29 mai au Hard Rock Stadium de Miami, Floride. Même si on ne sait toujours pas si ce sera avec ou sans public, compte tenu des restrictions qui s’appliquent aux États-Unis en raison de la pandémie. Il y a beaucoup de capacité: il peut contenir jusqu’à 65 000 spectateurs.

Le Hard Rock Stadium de Miami accueillera le combat entre Tyson et Holyfield.

Combien d’argent le combat déplace-t-il?

Jusqu’à présent, la seule chose connue avec certitude est que Tyson prendra au moins 25 millions de dollars. Ajoutez à cela la portion Holyfield, qui est probablement légèrement plus basse. Le chiffre exact dépendra de la décision prise concernant la présence du public et la vente des droits télévisuels.

Le troisième, le charme?

Tyson et Holyfield se sont rencontrés deux fois auparavant, et ce dont beaucoup ne se souviennent pas, c’est que Iron Mike n’a été victorieux dans aucun d’entre eux. Ils se sont battus pour la première fois en 1996 à Las Vegas, et Holyfield lui a donné une raclée épique qui aurait dû être déclarée avec un KO technique. Un an plus tard, ils sont revenus sur le ring et, se rendant compte qu’il ne pouvait plus le battre, Tyson a attaqué avec un acte antisportif qui était une marque de commerce dans sa carrière: la morsure avec laquelle il lui a arraché l’oreille. Il a été disqualifié.

Le moment où Tyson mord l’oreille de Holyfield.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE