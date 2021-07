in

. Annonce quand et où sera Miss Univers 2021 : Et il y a déjà la polémique !

En mai dernier, la Mexicaine Andrea Meza a été couronnée Miss Univers, lors d’un événement organisé dans la ville d’Hollywood en Floride, où elle est devenue Miss Univers 2020, puisque le concours n’avait pas eu lieu l’année précédente, en raison de la pandémie de COVID-19.

Et bien qu’il ait déjà été signalé que la reine aztèque aurait l’un des règnes les plus courts, puisqu’en décembre elle devra remettre sa couronne à Miss Univers 2021, et il avait été dit que le lieu du concours serait le Costa Rica, ce mardi l’organisation a fait une nouvelle annonce.

A travers sa page officielle et ses différents réseaux sociaux, Miss Univers a confirmé que le concours de beauté où Andrea Meza remettra son titre à une nouvelle reine aura lieu en décembre, mais l’événement ne se déroulera pas dans le pays d’Amérique centrale, mais en Israël.

L’organisation en a fait mention sur son compte Instagram, où au passage elle a précisé que cette édition sera très spéciale, car elle marquera les 70 ans du célèbre concours.

À travers une vidéo émouvante, dans laquelle ils ont partagé certains des moments et des couronnements les plus mémorables de l’histoire de Miss Univers, l’organisation a invité les fans du concours à ne pas le manquer.

“70 ANS ! Le 70e concours #MISSUNIVERSE se dirige vers…. Eilat, Israël ! MISS UNIVERS sera diffusé en direct dans le monde entier en décembre 2021 », était le message dont l’organisation accompagnait son annonce.

Restez à l’écoute pour plus d’informations ou visitez missuniverse.com. @travel_to_Eilat @foxtv @telemundo », ont-ils ajouté, annonçant au passage que Fox et Telemundo seront les chaînes en charge de transmettre le concours.

Le journal La República de Costa Rica a souligné que ce pays n’accueillera plus Miss Univers et a mentionné que même des représentants de l’organisation avaient visité différentes régions du Costa Rica, dirigés par Shawn McClain, vice-président de Miss Univers, l’homme d’affaires Steve Thomas et Chris James , producteur du concours.

Sur le nouveau lieu confirmé où Andrea Meza remettra sa couronne, Eliat serait une belle ville située au bord de la mer Rouge, près de la Jordanie, connue pour ses plages tranquilles.

Après l’annonce, dans plusieurs portails et forums spécialisés dans les règnes de la beauté, ils ont mentionné que la décision d’emmener Miss Univers en Israël n’avait pas été très réussie, car il est à craindre que les pays musulmans qui ne reconnaissent pas ce pays comme légitime, n’y assisteront très certainement pas. . . .

“L’Indonésie, étant un pays musulman, ne reconnaît pas Israël comme un Etat légitime et depuis le début du conflit, ils ont été fermes dans leur soutien à la liberté du peuple palestinien, donc les relations diplomatiques entre les deux parties sont inexistantes”, a commenté le blog Miss Colombia the New Era.

“Certains fans du concours se sont plaints d’Eilat comme lieu officiel, affirmant que l’organisation Miss Univers ne se soucie vraiment que de l’argent et que son” humanité “et son” activisme “sont de pure” hypocrisie “. Pour cette raison, même si cela les rend tristes, ils pensent que ne pas envoyer de reine est la bonne chose à faire. Miss Univers se livrera-t-elle à de la propagande pendant que des innocents meurent à la guerre ? », a ajouté le blog susmentionné.