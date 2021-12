Quand et où voir le passage de la comète Leonard en Espagne pour la dernière fois ?

15/12/2021 à 12h19 CET

Lola Gutierrez

la comète C / 2021 A1 Léonard – un énorme rocher composé de glace, de poussière et de gaz qui vient du nuage d’Oort– une région qui s’étend au-delà de Neptune à près d’une année-lumière de notre Soleil et entoure notre voisinage cosmique – se rapproche de la Terre et fera son approche la plus proche au cours de ce mois de décembre, rendant possible son observation avec des jumelles ou un petit télescope. Certaines prédictions suggèrent même qu’il pourrait être possible de l’observer à l’œil nu. Bien sûr, pour cela il faut le faire depuis un endroit où il y a peu de pollution lumineuse.

Il s’agit de la dernière fois que cette comète sera observée, le plus brillant de toute l’année, avant qu’il n’atteigne le périhélie (le point de son orbite le plus proche du Soleil) le 3 janvier prochain, pour commencer un voyage sans retour au-delà de notre système solaire.

Dans l’hémisphère nord, la comète Leonard s’est rapprochée le plus de la Terre le 12 décembre, lorsqu’elle est passée à près de 35 millions de kilomètres de notre planète. Ensuite, il passera par Vénus le 18 décembre. La comète sera visible dans le ciel des hémisphères nord et sud ce mois-ci. Par conséquent, en Espagne, il peut être observé tant que le ciel est dégagé, comme cela est prévu dans les prochains jours..

De plus, bien qu’il s’agisse d’une comète ultra-rapide – elle traverse le système solaire interne à 71 kilomètres par seconde – elle apparaîtra toujours comme un objet se déplaçant lentement en raison de sa distance par rapport à la Terre.

La programmation des Astros

Avant l’aube, Leonard a été vu à l’œil nu presque partout dans le monde. Un moyen pratique de localiser la trajectoire de la comète Léonard est de se concentrer entre la constellation de la Ursa Major et Arturo (la troisième étoile la plus brillante du ciel nocturne constellation du Boyero).

Après le 12 décembre, Leonard est devenu un objet de plus en plus distant et il sera encore possible de l’observer au crépuscule dans le sud-ouest, accompagnant Vénus après le coucher du soleil.

Dans la seconde quinzaine de décembre, il renversera sa position du nord au sud, de sorte que les pays d’Amérique du Sud pourraient le voir à sa distance de la Terre près de la ligne ouest de l’horizon.

Trois semaines plus tard, la comète Leonard poursuivra sa course vers les planètes intérieures et dépassera notre système solaire.