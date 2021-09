Quand et où voir le prochain match de l’US Open de Carlos Alcaraz

07/09/2021 à 17h34 CEST

Carlos Alcaraz et Félix Auger-Aliassime vous verrez les visages dans le Quarts de finale de l’US Open 2021, le dernier Grand Chelem de la saison.

Les deux joueurs ils joueront dans un duel de jeunes cela n’a pas été vu depuis certains les jeunes Rafa Nadal et Novak Djokovic se sont affrontés en quarts de finale de Roland Garros en 2006. Alors ce duel entre l’Espagnol et le Canadien est peut-être le premier de nombreux à moyen et long terme.

Les le jeune Alcaraz a réussi à vaincre Stefanos Tsitsipas au troisième tour et à l’Allemand Gojowczyk, devenant ainsi le espoir du tennis espagnol. Le Murcien veut arriver loin, mais la confrontation avec Félix Auger-Aliasime sera dure puisqu’elle occupe la quinzième position du classement ATP.

Quand est-il joué ?

Le match de quart de finale de l’US Open entre l’Espagnol et le Canadien Il se jouera à l’aube du mardi 7 au mercredi 8 septembre, étant le dernier tour de la piste Arthur Ashe de New York. Il est prévu de commencer entre 20h30 et 21h00 à New York, ce qui signifie qu’il se déroulera entre 2h30 et 3h00 heure espagnole.

Où voir l’Alcaraz-Auger Aliassime ?

La réunion sera possible de voir en direct via Eurosport, qui couvre le tournoi exclusivement pour l’Espagne.