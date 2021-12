People’s Choice Awards : quand et où voir les récompenses ? | Instagram

Les People’s Choice Awards approchent à grands pas et c’est pourquoi nous vous informerons de l’heure, de la chaîne et de tout ce que vous devez savoir sur le prix, alors continuez à lire pour connaître tous les détails.

L’événement aura lieu ce soir au Barker Hangar en Californie, aux États-Unis et dans cette édition, la première icône musicale sera livrée à l’artiste Christina Aguilera.

Les People’s Choice Awards, qui célèbrent le meilleur du cinéma, de la télévision, de la musique, de la mode et d’autres aspects de la culture pop, auront lieu dans la nuit du 7 décembre au Barker Hangar de Santa Monica, Californie (États-Unis) et récompenseront le favoris du public.

Il a été créé en 1975 comme un moyen de montrer la préférence du public et depuis 2005, les gagnants du gala sont choisis par vote sur le Web.

Dans le cas de cette cérémonie, ces votes se sont déjà clôturés le 17 novembre, donc les gagnants dans les 44 catégories sont déjà, pour ainsi dire, consommés.

Bien que les récompenses soient l’attraction principale du gala, ce ne sera pas la seule raison de se connecter à la cérémonie qui, en plus d’avoir le comédien Kenan Thompson en tant qu’hôte, se souvient d’émissions telles que « Kenan & Kel » et « Saturday Night Live » , il accueillera également les présentations de Christina Aguilera et Blake Shelton, parmi d’autres artistes qui ont été gardés en réserve.

Il est à noter que les People’s Choice Awards seront diffusés sur la chaîne E! (302 sur Movistar TV, 222 et 1222 sur DirecTV et 103 sur Claro TV).

Et le gala sera également diffusé par le service de streaming Paramount+ pour ceux qui sont abonnés.

D’autre part, la cérémonie aura lieu à 21 heures, heure de l’Est, qui coïncide pendant cette heure avec l’heure péruvienne.

Voici l’heure de début de la cérémonie dans plusieurs pays de la région :

États-Unis : 18h00 heure du Pacifique, 21h00 heure de l’Est Pérou et Colombie : 21h00 Mexique : 20h00 Venezuela : 22h00 Chili et Argentine : 23h00 Espagne : 3h00 le 8 décembre.

De plus, la cérémonie comprendra également un tapis rouge à partir de 19 h HE.

Avec 44 catégories, la liste des nominés aux People’s Choice Awards est aussi longue que complète.

Notamment, le chanteur Justin Bieber mène la course avec 10 nominations, suivi de Lil Nas X (6), Doja Cat, Olivia Rodrigo et du groupe coréen BTS (quatre).

Alors qu’en matière cinématographique, les films Marvel dominent la scène, avec « Black Widow » recevant six nominations et « Shang-Chi » cinq.