Quand être en sécurité est la mauvaise stratégie ⋆ .

L’une des clés pour être un manager de fantasy baseball vainqueur du championnat est la capacité d’être proactif sans hésitation. Cela signifie non seulement que vous devez garder une longueur d’avance et anticiper les évasions, les poussées et les baisses, mais vous ne pouvez pas non plus avoir peur d’échanger un joueur.

Si on leur demande pourquoi ils n’aiment pas échanger les meilleurs joueurs, la plupart des propriétaires de fantasy citeront la peur que ce joueur produise à un niveau élevé pour quelqu’un d’autre. Cela signifie qu’ils jouent effrayés et pourraient rater des opportunités d’échanger des joueurs à la valeur maximale.

Jetez un œil à la personne de votre ligue qui a la Yermin Mercedes des White Sox dans son alignement. Comment cela se passe-t-il pour eux en ce moment? Le South Side Savior, âgé de 28 ans, a terminé le mois d’avril avec un score de 0,415 avec cinq circuits et 16 points produits, et les propriétaires de fantasy étaient soit trop occupés à chanter ses louanges, soit trop effrayés de perdre une production supplémentaire qu’ils n’ont pas réussi à encaisser valeur. Avant ce week-end, il n’atteint que 0,212 avec deux circuits et 16 points produits depuis que le calendrier est passé à mai, ce qui le rend presque impossible à échanger.

Yermin MercedesAP

Mercedes est peut-être un cas extrême, mais il n’est pas seul, et c’est à vous d’anticiper les baisses et de capitaliser sur la valeur pendant que vous le pouvez.

L’arrêt-court des Giants Brandon Crawford a été un atout fantastique, mais le joueur de 34 ans va-t-il vraiment maintenir ce niveau de production ? Ou que diriez-vous du voltigeur des Rangers Adolis Garcia? Ses chiffres globaux semblent fantastiques, mais après un mois de mai réussi, ses périphériques commencent à régresser. Si vous l’échangez maintenant, vous obtenez un retour sur la valeur maximale. Si vous attendez et que ces chiffres diminuent encore plus, vos rendements diminuent.

Vous devez également savoir quels joueurs sont susceptibles d’être échangés par leurs équipes réelles de la MLB à la date limite du 31 juillet. Vous pourriez être ravi d’avoir enfin Trevor Story dans votre alignement, car la combinaison de puissance et de vitesse de l’arrêt-court du Colorado peut changer la donne dans la fantaisie. Cependant, les Rocheuses vont bientôt commencer leur braderie et Story est susceptible d’être déplacé. C’est un frappeur de carrière de .303 avec un .978 OPS à domicile à Coors Field, mais sur la route, il ne frappe que .248 avec seulement .755 OPS. Si vous êtes en compétition pour votre titre de champion, vous voudrez peut-être l’échanger maintenant pendant que vous le pouvez.

Prévoyance et bon sens : ce sont des éléments clés pour gagner des championnats de fantasy. Vos connaissances et votre analyse vous ont mené jusqu’ici. Il est temps maintenant de les rassembler et de remporter ce titre.

Howard Bender est vice-président des opérations et responsable du contenu chez FantasyAlarm.com. Suivez-le sur Twitter @rotobuzzguy et retrouvez-le dans l’émission primée « Fantasy Alarm Radio Show » sur la chaîne de sports fantastiques SiriusXM en semaine de 18 h à 20 h. Allez sur FantasyAlarm.com pour tous vos conseils sur le baseball fantastique.