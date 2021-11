« Quand, euh, quand j’ai pris mes fonctions, je, euh »: Biden se bat puissamment lors d’une conférence de presse

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Joe Biden a tenu une conférence de presse lundi et non seulement il a eu beaucoup de mal à prononcer des phrases cohérentes, mais il a également répondu aux questions de softball d’une liste de journalistes « pré-approuvés ».

Biden a parlé de la propagation de la variante omicron Covid-19 et des blocages possibles dans le pays.

Peu de temps après ses remarques préparées, Biden a déclaré: « Des questions? »

« Les Américains devraient-ils s’inquiéter, monsieur ? » un journaliste a essayé de demander.

« Laissez-moi appeler Nancy, Bloomberg », a-t-il déclaré, laissant penser à beaucoup qu’il utilisait une liste de journalistes pré-approuvés qu’il était autorisé à appeler.

« Merci beaucoup, président Biden », a répondu le journaliste avec gratitude.

Après avoir répondu à une question de Zeke Miller d’Associated Press, Biden a fouillé dans ses notes et a eu du mal à fournir une réponse cohérente.

« Eh bien, je suis – regardez », a déclaré Biden et a fait une pause. « Quand, euh, quand j’ai pris mes fonctions, j’ai, euh, décidé que c’était une proposition assez basique et simple. Et c’est-à-dire que j’ai été élu pour résoudre des problèmes.

« Et les problèmes les plus urgents auxquels le peuple américain est confronté dès le départ », a-t-il poursuivi, « étaient le COVID-19 et la dislocation économique pour des millions et des millions d’Américains ».

REGARDEZ:

Biden a également esquivé lorsqu’on lui a demandé s’il appellerait ou non les gouvernements locaux à remettre en place les mandats de masque.

JOURNALISTE : « Le Royaume-Uni, l’Europe et un nombre croissant de pays ont confirmé des cas d’Omicron. Envisagez-vous des restrictions de voyage supplémentaires dans les pays où la variante a été détectée ? Et juste séparément, vous avez exhorté les Américains à porter des masques dans les espaces publics intérieurs, mais de nombreux États et villes, dont Washington, DC ont levé les mandats de masque. Appelez-vous les autorités étatiques et locales à rétablir les mandats de masque ? »

Biden : « En ce qui concerne la dernière question, la réponse est la suivante : j’encourage tout le monde à porter un masque lorsqu’ils sont à l’intérieur dans une situation surpeuplée comme nous le sommes en ce moment – et à moins que vous ne mangiez ou ne parliez dans un microphone, et – deuxièmement, le — degré de propagation a un impact sur la nécessité ou non de restrictions de voyage, mais ce n’est pas le cas — je ne prévois pas cela à ce stade et nous verrons. Nous verrons si cela fonctionne.

REGARDEZ:

En discutant de l’interdiction de voyager qu’il a imposée, Biden a clairement indiqué qu’il soutenait les blocages.

« Quand j’ai été élu, j’ai dit que je serais toujours honnête avec vous, alors aujourd’hui, je veux prendre quelques instants pour parler de la nouvelle variante de Covid identifiée pour la première fois la semaine dernière en Afrique australe », a déclaré Biden.

« Il s’appelle l’Omicron. C’est – et à leur crédit, la communauté scientifique en Afrique du Sud a rapidement informé le monde de l’émergence de cette nouvelle variante. Ce type de transparence doit être encouragé et applaudi car il augmente notre capacité à réagir rapidement à toute nouvelle menace », a-t-il ajouté.

« Et c’est exactement ce que nous avons fait. Le jour même où l’Organisation mondiale de la santé a identifié la nouvelle variante, j’ai pris des mesures immédiates pour restreindre les voyages en provenance des pays d’Afrique australe, mais alors que nous avions cette restriction de voyage peut ralentir la vitesse d’Omicron, elle ne peut pas l’empêcher, mais voici ce qu’elle fait. Cela nous donne du temps, nous donne le temps de prendre plus de mesures, d’agir plus rapidement, de nous assurer que les gens comprennent que vous devez vous faire vacciner. Vous devez obtenir le coup. Vous devez obtenir le rappel », a-t-il conclu.