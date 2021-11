Quand ‘Fat Cat’ Paddy Kenny a empêché Cristiano Ronaldo de marquer un but ouvert contre Sheffield United

Le héros de Manchester United, Cristiano Ronaldo, ne manque pas beaucoup d’occasions, mais contre Sheffield United en 2006, il a raté un gardien absolu.

Et tout était dû à Paddy Kenny – c’est ce qu’il dit et il s’y tient.

Kenny, l’ennemi juré de Ronaldo

L’ancien gardien de but de Sheffield United n’a pas concédé de but à Ronaldo en deux matches au cours de la saison 2006/07, bien qu’il aurait vraiment dû le faire.

Manchester United a remporté les deux rencontres cette saison-là, mais un échec choquant aurait pu leur coûter cher.

À peine 13 minutes après le début de leur match il y a 15 ans, la star des Blades, Keith Gillespie, a donné l’avantage à l’équipe locale avec un coup d’œil de la tête pour se connecter avec le centre de Derek Geary.

Manchester United est revenu par derrière pour battre ses adversaires 2-1, le doublé de Wayne Rooney s’avérant faire la différence entre les deux équipes.

Mais ce fut un après-midi inoubliable pour la superstar portugaise Ronaldo qui, d’une manière ou d’une autre, n’a pas réussi à se transformer en un filet presque vide à quatre mètres.

Ronaldo était une superstar en 2006/07 mais n’a pas pu battre Kenny

Ryan Giggs a glissé une passe basse à un Ronaldo non marqué, qui avait le plus simple des tap-ins, mais il a plaqué sa frappe sur la barre.

S’adressant à The Star, on a demandé à Kenny si le troisième champion de Premier League aurait dû marquer contre lui et a déclaré: « Il aurait certainement dû.

« Je reçois tout le temps des gens qui me mentionnent le manque de Ronaldo.

« Je leur dis que je l’ai repoussé ! Il avait un œil sur le gros chat, volant à travers le but vers lui !

« C’est quand même un bon souvenir – j’ai disputé deux matchs contre l’un des meilleurs au monde cette saison, et il n’a pas marqué. Même s’il aurait dû !

