Quand Felipe Massa a montré qu’il était le “ même b * stard ” qu’avant ”

À l’occasion de l’anniversaire de Felipe Massa, nous rendons hommage à l’une des plus grandes courses du Brésil, le Grand Prix de Bahreïn 2010.

Par un lundi nuageux d’octobre 2009, Massa a mis un Ferrari à l’épreuve à Fiorano, mais ce n’était pas une épreuve ordinaire car, à peine trois mois plus tôt, il avait failli perdre la vie au Grand Prix de Hongrie.

Après une telle expérience, il aurait été tout à fait compréhensible que Massa ait mis du temps à sa carrière en Formule 1, surtout après être récemment devenu père à l’époque, mais il n’avait pas l’intention de le faire.

Au lieu de cela, après avoir passé le test avec brio, il se sentait optimiste et plus que prêt à faire son retour le plus tôt possible.

«Je peux vous dire que je suis de retour au même pilote qu’avant l’accident. Je suis le même salaud qu’avant! il a dit.

«Tout s’est bien passé, je me sentais très bien physiquement, j’avais l’impression que l’accident du 25 juillet ne s’était jamais produit. Je n’ai pas eu de problème de vue et aujourd’hui je serais prêt à faire non pas une, mais deux courses d’affilée.

«Évidemment, nous devons respecter les limites des médecins par mesure de précaution, mais après être monté dans la voiture, je peux dire que je suis de retour à ce que j’étais avant l’accident.»

Bien que de tels mots positifs soient une musique aux oreilles de tous les fans de F1, il était encore difficile de croire vraiment qu’il serait aussi bon que jamais à son retour à l’ouverture de la saison 2010 à Bahreïn. Après tout, ce n’était pas un ancien incident dont il se remettait.

Quand il a été frappé à la tête à 162 mph par un ressort de suspension qui s’est détaché de la voiture de Rubens Barrichello, en Hongrie, c’était peut-être la chose la plus effrayante que le sport ait vue depuis longtemps.

L’accident anormal l’a vu se précipiter de plein fouet dans les barrières de pneus et est reparti avec un crâne fracturé. À l’époque, il y avait des craintes quant à savoir si Massa réussirait à survivre vivant, sans parler de pouvoir à nouveau conduire en F1.

Néanmoins, il devait faire exactement cela, et a immédiatement montré qu’il ne revenait pas seulement pour inventer les chiffres.

Étant donné que même participer à la course était un exploit pour lui, vous penseriez qu’il s’y dirigerait sans le poids de l’attente, mais avec tous les yeux rivés sur lui compte tenu de l’histoire miraculeuse de son retour et d’un nouveau coéquipier. sous la forme de Fernando Alonso, il aurait sûrement ressenti un peu de pression.

Le Brésilien l’a remarquablement bien géré dès le départ, réalisant une superbe performance samedi pour assurer la P2 en qualifications, derrière Sebastian Vettel et une place et quatre dixièmes sur Alonso. Pas même lui-même ne se serait attendu à un tel résultat.

Pourtant, le rythme d’un tour était une chose. Rester compétitif pour 49 était une toute autre affaire. Que ce soit à cause des nerfs suite à son expérience de mort imminente ou de la rouille, il aurait sûrement du mal.

Il semblait que ce serait le cas au début quand une conduite prudente a permis à Alonso de le dépasser, mais il a réussi à conserver P3 avec une conduite intelligente et après cela, il a baissé la tête et a mis une position presque parfaite. performance.

Il était plus qu’un match pour l’autre Ferrari tout au long, conservant un rythme similaire et ne faisant aucune erreur majeure pour rester dans les rétroviseurs de l’Espagnol et confortablement devant la McLaren de Lewis Hamilton.

En le regardant conduire si sans peur et sans faute, il était vraiment difficile de croire que c’était le même homme dont la vie – sans parler de sa carrière – avait été mise en danger quelques mois plus tôt. Ne connaissait-il pas la peur?

Un rythme aussi soutenu signifiait que lorsque Vettel, le leader, a commencé à se débattre avec un problème d’échappement, Massa a été en mesure de suivre rapidement Alonso devant l’Allemand avec un mouvement ordonné et presque assurer un 1-2 pour son équipe.

Il a perdu du terrain face à l’Espagnol dans les phases finales, mais a fait plus qu’assez pour assurer la P2, et a rendu tout cela plutôt facile.

C’était le début de saison rêvé pour la Scuderia et pour lui.

Un peu plus de six mois après avoir failli perdre la vie, il était non seulement revenu, mais il ressemblait également à l’un des meilleurs pilotes de la grille. On pourrait penser que ce serait la plus grande histoire du week-end, mais ce n’était pas le cas.

Au lieu de cela, l’un des entraînements les plus importants de sa carrière a été quelque peu éclipsé par le fait qu’Alonso, l’un des plus grands noms et des meilleurs pilotes de F1, avait remporté sa première course avec Ferrari.

Ce n’était pas non plus la première fois que cela arrivait à Massa. Une autre de ses très belles performances a eu lieu à domicile au Brésil en 2008, mais plutôt que sa conduite ce week-end, ce dont la plupart se souvient est le fait qu’il a perdu le titre contre Lewis Hamilton.

En fait, de tels sentiments s’appliquent à sa carrière en F1 dans son ensemble. Que ce soit à Hamilton dans le combat pour le titre 2008 ou à Alonso pendant leur temps ensemble chez Ferrari, il n’a jamais été tout à fait l’homme de tête, l’événement principal. Pourtant, il n’y a pas de honte à cela. Après tout, il était un enfer d’un side-show.

C’était l’histoire de son temps en F1, et cette première course en 2010 l’a incarnée plus que toute autre. Oui, il a dû se contenter de la deuxième place, mais cela n’enlevait absolument rien à son propre talent et à sa ténacité incontestable.

Finley Crebolder

