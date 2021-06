Quand Floyd Mayweather a lancé la défense passionnée de Mike Tyson à la télévision américaine en direct

in

Floyd Mayweather a pris la défense de Mike Tyson lors d’une interview télévisée en direct aux États-Unis, malgré leurs différences.

Bien qu’ils se soient affrontés dans le passé, une branche d’olivier a été étendue en 2013.

Mayweather a pris sa retraite avec une fiche parfaite de 50-0 et des millions en banque

Tyson avait récemment donné une interview dans laquelle il a dit qu’il craignait pour l’avenir de la boxe et a suggéré que Mayweather pourrait être la dernière grande star du box-office.

En réponse, Mayweather a déclaré à FOX: “Eh bien, je félicite Tyson parce qu’il est l’un des gars qui m’a ouvert la voie pour être là où je suis.

«C’est un champion légendaire et la seule chose que j’ai à dire à propos de Mike Tyson est que tout le monde essaie toujours de juger Mike Tyson.

« Il a vécu sa vie comme il voulait vivre sa vie.

Joe Scarnici / Triller

Tyson est récemment revenu et a combattu une exposition avec Roy Jones Jr

“Personne ne peut dire ce qu’il aurait fait s’il avait été à sa place.”

Concernant la crainte de Tyson que la montée du MMA ne menace la boxe, Mayweather a ajouté : « La boxe vivra.

« C’est l’ère Mayweather, pas seulement moi-même, mais la marque Mayweather.

“J’ai mon propre style et ce que j’ai rendu cool avec la boxe, c’est de ne pas subir de punition.”

On savait auparavant que le couple n’était pas en bons termes, soi-disant à la suite d’une descente de police en 2001 – une époque où ils étaient tous les deux deux des plus grands noms du monde de la boxe, avec Tyson plus important que Mayweather.

Un ancien assistant d’Iron Mike, Darryl Francis, a déclaré à USA Today que l’aversion de Tyson pour Mayweather provenait du fait qu’il croyait que Floyd avait appelé au raid.

La police a perquisitionné le domicile de Tyson à Las Vegas en septembre de la même année après qu’une femme a accusé Tyson de l’avoir agressée sexuellement à deux reprises.

Dans son livre, Tyson a déclaré qu’un ami lui avait dit que la victime présumée sortait également avec “un autre boxeur éminent”.

Tyson a toujours insisté sur le fait qu’il ne pouvait rien prouver et a déclaré plus tard: «Je suis bon avec ça maintenant. Vous pouvez pardonner, mais vous devez vous souvenir.