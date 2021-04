Quand Fortnite Chapter 2 – Saison 6 se termine-t-il?

Découvrez quand Fortnite Chapter 2 – Saison 6 se termine.

La dernière saison de Fortnite a honoré les joueurs de sa présence le 16 mars 2021, avec une expérience entièrement différente. L’artisanat, les personnages animaux non joueurs (PNJ) et les nouveaux emplacements ont représenté des changements importants dans le jeu dans le chapitre 2 – saison 6. Cependant, le cœur de Fortnite reste le même, comme il le fait toujours.

Chapitre 2 – La saison 6 a marqué la sixième saison du chapitre 2 de Fortnite, qui a émergé de l’événement Blackout en octobre 2019. La saison actuelle est également la 11e de l’histoire de Fortnite après que le jeu soit officiellement entré sur le marché en septembre 2017. De nombreux fans de Fortnite ont leur opinions, bonnes et mauvaises, sur chaque nouvelle mise à jour, mais il est indéniable qu’Epic Games trouve des moyens de faire parler les gens de Fortnite.

Certains joueurs envisagent déjà le chapitre 2 – Saison 7 par curiosité ou peut-être même par ennui avec l’itération actuelle du jeu. Alors, jetons un coup d’œil à la date de début prévue de la prochaine saison de Fortnite.

Quand Fortnite Chapter 2 – Saison 7 commence-t-il?

La saison 6 devrait se terminer le 8 juin pour l’instant! – HYPEX (@HYPEX) 16 mars 2021

Plusieurs fuites, y compris HYPEX, ont révélé que le chapitre 2 – Saison 6 a une date de fin provisoirement fixée au 8 juin. Si cela se concrétise, la saison 6 s’alignera sur la durée habituelle de trois mois d’Epic. Cependant, cela ne veut pas dire qu’une extension ne peut pas se produire. Les développeurs ont dû retarder les nouvelles mises à jour dans le passé.

Malgré le hoquet occasionnel, Epic a publié les dernières saisons à temps. La saison estivale est généralement une saison sur laquelle les développeurs insistent beaucoup, il est donc assez prudent de dire que nous verrons une mise à jour du chapitre 2 – Saison 7 début juin. Epic ne voudrait pas laisser passer une autre chance de ramener d’anciens joueurs à Fortnite avec une nouvelle saison passionnante.

À quoi s’attendre dans la saison 7

Les fuites avant la saison 7 ont été pratiquement inexistantes. Cela est principalement dû au fait que la saison 6 n’a qu’un mois. Il convient également de noter que le scénario de Battle Royale de Fortnite n’est plus aussi cohérent et facile à suivre qu’auparavant. La seule constante est le point zéro, le titre vedette de la saison 5 et un point central de la saison 6.

L’hypothèse sûre est que la saison 7 impliquera Zero Point et The Foundation, un membre de The Seven. Fortnite s’est également récemment associé à DC Comics pour un crossover Batman. Cela pourrait être quelque chose à surveiller, étant donné l’expérience de la saison 4 sur le thème de Marvel.

Nous savons avec certitude que nous pouvons nous attendre à Fornite Chapter 2 – Season 7 le 8 juin. ESTNN se mettra à jour davantage avec plus de connaissances au-delà d’une date de sortie!

