Quand Frank Sinatra éblouit à Dallas, 1987

Abritant les équipes locales de basket-ball et de hockey sur glace de Dallas entre 1980 et 2008 (les Dallas Mavericks et les Dallas Stars, respectivement), le Reunion Hall de 18 000 places a principalement fonctionné comme un stade de sport au cours de ses 28 ans d’existence. Il y a eu des occasions, cependant, où il a été utilisé comme salle de concert, accueillant certains des plus grands noms du monde du rock et de la pop, parmi lesquels reine, Sabbat noir, Michael Jackson, et Madone. Pour beaucoup, cependant, le concert le plus important jamais organisé dans la salle a eu lieu lorsque Frank Sinatra – surnommé le « plus grand chanteur du 20e siècle » par l’éminent critique musical américain Robert Christgau – l’a honoré de sa présence le samedi 24 octobre 1987.

À ce moment-là, le chanteur d’Hoboken, alors une véritable légende vivante, était à deux mois de son 72e anniversaire. La retraite, cependant, n’était apparemment pas dans son esprit. 1987 a été une année mouvementée, avec de fréquents concerts aux États-Unis et même un voyage en Italie en juin. Le spectacle de Dallas a suivi une représentation à Worcester, Massachusetts, et a précédé un passage d’une semaine au Bally’s Grand à Las Vegas.

Sa voix, alors, avait vu beaucoup d’action au moment où il est arrivé à Reunion Hall à l’automne 1987. Mais dès le numéro d’ouverture – une version énergique et swing de Stevie Wonder« You Are The Sunshine Of My Life », qui suit une ouverture orchestrale qui se faufile à travers un mélange de favoris déterminants pour sa carrière – Sinatra a montré pourquoi il était toujours considéré comme le président du conseil d’administration : sa voix est en excellente forme ; ce qu’il avait perdu en ton, il le gagnait en caractère.

En termes de set, le concert de Dallas offrait quelque chose de différent du tarif habituel de Sinatra. Abandonnant des chansons emblématiques telles que « I Get A Kick Out Of You », « Come Fly With Me » et « I’ve Got You Under My Skin » au profit de morceaux plus lents et plus réfléchis, ce que le public a des chansons moins annoncées des dernières pages de Sinatra, parmi lesquelles « You Will Be My Music » (extrait de son LP de 1973, Ol’ Blue Eyes Is Back) et la charmante « When Joanna Loved Me ».

Cette dernière n’est que l’une des nombreuses ballades sublimes interprétées lors du concert de Dallas, qui comprend également une prise arrangée par Gordon Jenkins de la ballade soft-rock des années 70 de David Gates « If » et « What’s New » (« une chanson triste mais magnifique », dit Sinatra) avec des cordes évanouies. « My Heart Stood Still » est encore plus remarquable en tant que performance de ballade, que Sinatra présente comme « l’une des meilleures histoires d’amour que n’importe qui puisse parler ou chanter ». Ici, il est à son meilleur dans la narration et sa longue note finale est une merveille de technique et d’expression, surtout pour un homme approchant les 72 ans.

Malgré le fait que le concert de 1987 à Dallas ait trouvé Sinatra se concentrant davantage sur les ballades, il y avait encore des moments mémorables de chansons uptempo cliquables avec les doigts. Sa version de « Mack The Knife » de Kurt Weill est livrée avec un bon sens du panache tandis que le favori du public « The Lady Is A Tramp », servi au point culminant du concert, a montré que Sinatra pouvait encore swinguer avec aplomb.

Bien que certaines des chansons du concert de Reunion Hall soient apparues sur des versions officielles (y compris une compilation de 1995 intitulée Sinatra 80th: Live In Concert), la performance n’a été publiée dans son intégralité qu’au début de 2018 en tant que troisième CD du coffret. Chambre debout seulement. Maintenant, nous pouvons entendre pourquoi le concert de Dallas a été si apprécié par les Sinatraphiles qui réclament sa sortie depuis de nombreuses années. Bien qu’il capture Sinatra au crépuscule de ses années, il brille toujours de mille feux. Sa performance lors de l’émission de 20 chansons brosse un portrait saisissant d’un chanteur de 71 ans qui est manifestement toujours amoureux de ce qu’il fait et est prêt à aller « jusqu’au bout » pour s’assurer que ses fans rentrent chez eux heureux. Qui pourrait demander plus?

L’intégralité de la performance de Dallas du 24 octobre 1987 est présentée dans le coffret 3CD Standing Room Only, qui peut être acheté ici.