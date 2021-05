Quand George Harrison nous a donné l’amour et la paix sur terre

«Parfois, vous ouvrez la bouche et vous ne savez pas ce que vous allez dire, et tout ce qui sort est le point de départ. Si cela se produit et que vous avez de la chance, cela peut généralement être transformé en chanson. Cette chanson est une prière et une déclaration personnelle entre moi, le Seigneur, et quiconque l’aime. C’est ce qu’a déclaré George Harrison à propos de l’une de ses chansons les plus populaires, «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)», qui a servi à la fois de morceau d’ouverture et de premier single de son album de 1973, Vivre dans le monde matériel.

George avait été occupé à travailler sur la sortie de l’album et du film Concert for Bangladesh, et il n’a donc pas commencé à travailler sur son suivi de Tout doit passer Jusqu’au milieu de 1972. Au départ, George avait l’intention de travailler avec Phil Spector mais son manque de fiabilité a ajouté aux retards jusqu’à ce que, finalement, Harrison décide d’aller de l’avant et de produire le disque lui-même.

Alors que son album précédent avait présenté une grande distribution de musiciens, c’est un groupe beaucoup plus petit que George a assemblé pour enregistrer la chanson «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» à l’automne 1972. Mis à part le merveilleux jeu de guitare slide de George qu’il a ajouté au début de 1973, c’est le pianiste Nicky Hopkins qui brille sur l’enregistrement. Le reste des musiciens de la chanson sont l’ancien organiste de Spooky Tooth Gary Wright, le vieil ami Klaus Voormann à la basse et Jim Keltner joue de la batterie.

Il est facile d’entendre pourquoi «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» a été instantanément populaire et est restée l’une des chansons les plus durables de George. Il est d’une simplicité trompeuse, malgré la complexité des sons et des sentiments exprimés dans ses paroles. Chaque instrument est parfaitement placé dans le mix. L’orgue de Wright est le lit, la batterie de Keltner lui donne une ambiance à la fois désinvolte et détendue, tandis que Hopkins, l’un des pianistes de rock les plus admirés de sa génération, est le fleuron parfait des brillants volants de guitare et solo de George.

«Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» est sorti le 7 mai 1973 aux États-Unis et deux semaines plus tard au Royaume-Uni. Il est devenu la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine, au n ° 59, sur le tableau d’affichage du 19 mai; ceux qui suivaient dans son sillage incluaient, au n ° 71 «Shambala» de Three Dog Night, le «Kodachrome» de Paul Simon au n ° 82, et deux places plus bas, «Money» de Pink Floyd. Six semaines après son entrée dans le classement, George a frappé Paul McCartney et les ailes«My Love» du haut du Billboard Hot 100; la seule occasion où deux anciens Beatles ont occupé les deux premières places du classement en Amérique.

Il a également atteint le top dix en Grande-Bretagne et au Canada, et dans d’autres charts de célibataires à travers le monde. Capitol Records, qui a distribué Apple Records en Amérique, a maîtrisé le single pour qu’il tourne à une vitesse légèrement plus rapide que la version de l’album. À leur avis, la version légèrement plus rapide sonnerait mieux à la radio.

George Harrison a interprété «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» à chaque concert au cours de ses rares tournées en tant qu’artiste solo, et une version live a été incluse sur son album de 1992 Live in Japan. Les versions de couverture ont été enregistrées par Elliott Smith, Ron Sexsmith, Piquer, James Taylor et Elton John entre autres.

Écoutez «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» de George Harrison et tous de Living in the Material World ici.