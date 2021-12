Quand Gervonta Davis a détruit le défi du sac de frappe et a battu Deontay Wilder et Dominic Breazeale

Gervonta Davis pourrait bien être le puncheur livre pour livre le plus dur de la planète en ce moment – ​​encore plus que l’ancien champion des poids lourds WBC Deontay Wilder.

Le bien nommé « Tank » a récupéré une version du titre mondial des super-légers WBA en juin lorsqu’il a arrêté Mario Barrios en le laissant tomber trois fois en route vers une victoire d’arrêt.

Promotions Sean Michael Ham/Mayweather

Gervonta Davis est l’un des plus gros puncheurs, livre pour livre, de la boxe mondiale

Sous l’œil vigilant de Floyd Mayweather, Davis a réussi à mener 25 combats sans défaite au cours de sa carrière jusqu’à présent – ​​marquant des KO dans 24 d’entre eux.

Bien qu’il ne mesure que 5 pieds 5 pouces et qu’il se batte généralement avec un poids plume et un poids léger, le natif de Baltimore possède le genre de puissance qui fait peur aux adversaires avant qu’ils ne franchissent les cordes.

Cela n’a jamais été aussi évident que lorsqu’il a relevé le défi du sac de boxe PBC Boxing en 2019 après avoir été appelé par » The Bronze Bomber « .

Wilder, connu comme l’un des boxeurs les plus durs du moment, a envoyé un message vidéo à Davis et à l’ancien challenger du titre mondial Dominic Breazeale avant le début du spectacle et les a mis tous les deux au défi de battre son meilleur score de 927 sur la machine.

‘Tank’ s’est stabilisé avant de relever le défi

Après avoir remis sa montre à l’hôte de Kate Abdo, Davis a déchaîné un crochet du gauche

Le champion du monde des super-plumes et des poids légers a battu le score de 927 de Wilder à sa première tentative

Bien qu’il pesait environ six pierres de moins à l’époque que Wilder, Davis s’est levé pour tirer et a réussi à livrer un 939 dévastateur lors de sa première tentative.

Breazeale, qui perdrait plus tard contre Wilder cet été-là, n’a réussi à enregistrer qu’un score de 889 – protestant qu’il avait été truqué par l’hôte Kate Abdo.

Mike Tyson est un grand fan du petit destroyer, qualifiant Davis de «plus grand combattant du moment» après sa victoire dévastatrice contre Barrios.

Il est en action samedi et cette fois c’est Isaac Cruz qui monte sur le ring pour tenter d’arrêter ‘The Tank’.

Il aura besoin de toute la chance du monde contre ce pouvoir.