Quand Giannis Antetokounmpo a été signé par Saragosse

Giannis Antetokounmpo peut jouer à Saragosse. Il faut se rendre à ses origines, comme souvent lorsqu’on se réfère à sa carrière, pour le découvrir. Plus précisément, jusqu’en 2012 et 2013. La superstar a amélioré tout ce qu’il pouvait et plus à Milwaukee, remportant deux MVP et remportant le titre NBA avec 26 ans, mais il aurait pu essayer dans la capitale d’Aragon il y a près de dix ans. Il a parié sur lui-même et a gagné, mon garçon a-t-il gagné. Il faut porter cet hiver d’où sont sortis des documents aussi impressionnants que celui-ci, le jeune Giannis et un nom de famille qui s’écrivait alors Adetokunbo.

Le défunt José Luis Abos c’était l’âme de ce CAI Saragosse. Ce n’est pas le classique, car ce club a été dissous, mais il portait le même nom commercial. L’équipe du prince Felipe était dirigée dans les bureaux par Willy Villar, maintenant à Gran Canaria. En octobre 2012, Villar a reçu une vidéo en basse définition dans laquelle le joueur et Abós et lui ont pris une semaine pour se rendre à Athènes pour le voir en direct. Il était dans la deuxième division grecque, dans le Filathlitikos.

“Il a commencé à faire un exercice de rebond entre les cônes et moi, en le voyant, j’ai pensé qu’avec cette hauteur, ça devait être une blague. Cela m’a même traversé l’esprit qu’il était peut-être un basketteur d’exhibition, le genre qui sort dans Jongler avec des vidéos sur Internet mais alors ils ne savent rien faire dans un 5 contre 5. Mais dès que je l’ai vu jouer le lendemain, j’ai sorti cette idée de ma tête : pendant le jeu je savais comment faire tout », a-t-il déclaré dans Gigantes Del Basket en expliquant l’histoire quelques années plus tard.

Ils le voulaient comme base malgré le fait que dans le communiqué de presse avec lequel ils ont présenté l’accord, ils lui ont déjà donné 2,06 mètres. Cette savante expédition en Grèce valait la connaissance internationale de Antetokounmpo, là Adetocunbo, et tout le monde a réalisé ce qu’il y avait en lui. Ils ont signé quatre saisons de droits fédératifs, même s’ils sont restés au milieu des entraînements lorsque la NBA a frappé à la porte.

Dans Movistar +, il a rappelé il y a quelques mois comment s’était déroulée la rencontre avec Villar: “J’étais extrêmement nerveux. Il y a une histoire derrière cela. Je me souviens quand ils m’ont dit qu’il venait me voir, je suis allé prendre quelques clichés dans le matin avant de jouer contre la filiale Panathinaikos. Il était là et j’étais extrêmement nerveux. Ma mère aussi. Je pensais que je n’aurais qu’à tirer quelques coups pour le panier et ensuite je pourrais rentrer chez moi pour jouer le match, mais il m’a forcé faire un entraînement complet pendant une heure et demie. Là, j’étais déjà très fatigué. Mais j’étais toujours nerveux à propos du match parce que je savais que c’était quelque chose qui pouvait changer ma vie pour toujours et que cela pouvait être une opportunité pour tout mon famille. Je me souviens que je les ai écrasés. J’ai tout donné et j’étais le meilleur sur le terrain. J’étais partout : aider mes coéquipiers, créer un jeu, rebondir, etc. Les deux jours suivants, je me suis rongé les ongles, en attendant que le appel est venu de mon agent. Il a dit que Saragosse voulait que j’emménage là-bas avec ma famille pour jouer pendant les quatre prochaines années. J’étais très content d’y aller, mais je ne l’ai jamais fait. Quelques mois plus tard, j’ai été choisi par les Bucks et vous savez comment cette histoire s’est terminée : avec moi en NBA. »

Villar a admis à plusieurs reprises qu’il était surpris que personne d’autre ne soit intéressé. Il a risqué 200 000 € avec le gamin et a fini par prendre 300 000 bénéfices lorsque les Bucks sont arrivés l’été suivant. Ils ont signé le contrat le lendemain de l’âge de 18 ans de Giannis. Le joueur est resté le reste de la saison en Grèce et c’est ce qui nous a empêché de le voir en ACB car l’occasion ne s’est jamais présentée, c’était du passé.

Un jeune homme sans formation de qualité, évoluant dans une catégorie de niveau peu élevé, se tenait dans le numéro 15 du Brouillon 2013, dont le quasi-disparu Anthony Bennett était numéro un et où Len, Muhammad ou Carter-Williams ont obtenu une meilleure position. Et Giannis vit qu’il était temps, malgré les voix qui lui disaient non et ce qui pouvait l’attendre dans le CAI. Un corps herculéen a été forgé jusqu’à ce qu’il soit dominé par la force brute dans une lieue, le NBA, où le physique est le pain avec lequel manger.

Giannis n’avait pas seulement ce lien avec l’Espagne, il a également pu jouer avec l’équipe nationale. Ils le lui ont offert par le biais de son agent et il en est venu à l’apprécier. Il ne voulait qu’un passeport pour assurer la tranquillité de sa famille, d’origine nigériane mais de vie grecque. Il a choisi le pays dans lequel ils vivaient et avec lui, il concourt au niveau international, comme ses frères.

Le directeur sportif a révélé que le soir du repêchage, l’agent d’Anteto lui avait envoyé un message : “De Giannis, merci de m’avoir mis au monde.”