Quand Glen Campbell a chanté Gordon Lightfoot

Lorsque le grand auteur-compositeur-interprète canadien Gordon Lightfoot est revenu au Royaume-Uni en 2016 pour ses premiers rendez-vous là-bas depuis 1985, son set comprenait de nombreuses chansons classiques qui ont fait sa réputation. Il comprenait également une belle ballade moins connue qui est également un joyau caché dans le catalogue de Glen Campbell. Le grand chanteur-guitariste est entré dans le Billboard Hot 100 le 26 juin 1971 avec sa version de Lightfoot’s “La dernière fois que je l’ai vue.”

Lightfoot a enregistré l’original de cette chanson extrêmement poignante sur son album de 1968 Did She Mention My Name? Mais il convenait parfaitement au style vocal déchirant de Campbell, en particulier dans une production d’Al DeLory qui comportait un arrangement de cordes gracieux.

Lorsqu’il a sorti son interprétation, Campbell sortait d’un grand succès country aux États-Unis avec son enregistrement de Roy Orbison‘s “Dream Baby (Combien de temps dois-je rêver).” Il s’en est moins bien sorti avec “The Last Time I Saw Her”, qui a atteint la 21e place country et la 61e pop. Il est allé à la 12e place du classement Easy Listening de Billboard.

Glen tombe amoureux des chansons de Gordon

Mais la chanson est devenue la chanson principale et la chanson principale de son prochain album Capitol. Enregistré à Hollywood, il a suivi en juillet et comprenait également “Dream Baby”. Le LP a également proposé son interprétation d’une autre chanson de Lightfoot, la beaucoup plus connue “Si vous pouviez lire mon esprit”. Il y avait aussi « Rose Garden » de Joe South, transformé en tube par Lynn Anderson l’année précédant la lecture de Glen. En 2019, “The Last Time I Saw Her” a pris sa place sur Campbell’s anthologie de carrière mise à jour L’Héritage (1961-2017).

Lightfoot, quant à lui, a poursuivi son programme de tournée chargé avec le programme de 2018 The Legend Lives On. Après avoir eu 80 ans à la fin de l’année, il s’est lancé dans la tournée 80 Years Strong en 2019. Il continue d’interpréter des hymnes de troubadour indélébiles tels que “Si vous pouviez lire mon esprit”, “Carefree Highway” et peut-être sa chanson d’histoire ultime, “The Wreck Of The Edmund Fitzgerald”. 2020 a apporté le nouveau délice de l’album Solo, avec du matériel du début des années 2000 que Lightfoot n’a jamais enregistré, et maintenant magnifiquement livré, accompagné uniquement de sa guitare acoustique.

Achetez ou diffusez la version de Glen Campbell de “The Last Time I Saw Her” sur son album du même nom.

Écoutez la liste de lecture All Time Greatest Country Hits.