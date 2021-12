Quand Halo Infinite obtient-il Slayer, SWAT ou Social Slayer

Image : 343 industries/Microsoft

343 Industries a confirmé aujourd’hui que la prochaine mise à jour de Halo Infinite le 14 décembre ajoutera une liste de lecture Slayer au mode multijoueur populaire du jeu, ainsi que des listes de lecture pour Fiesta, Free-For-All et Tactical Slayer alias SWAT. Plus quelques modifications bienvenues au système de défi du jeu.

Sur Reddit aujourd’hui, le directeur de la communauté 343, Brian Jarrard, a partagé la bonne nouvelle via un article sur le subreddit Halo. Selon Jarrard, quatre nouvelles listes de lecture arrivent sur Halo Infinite via la mise à jour déjà mentionnée du 14 décembre, chaque nouvelle liste de lecture étant dédiée à un mode spécifique et distinct. Les nouvelles listes de lecture sont Slayer, Fiesta, FFA et Tactical Slayer alias SWAT.

Cela fait suite à des nouvelles plus tôt ce mois-ci selon lesquelles davantage de modes arrivaient via de nouvelles listes de lecture, bien qu’à l’époque, Slayer était prévu pour l’année prochaine. Je suppose que nous pouvons considérer cela comme un cadeau de Noël en avance.

Selon Jarrard, la demande de la communauté pour une liste de lecture Slayer a conduit l’équipe à modifier ses plans initiaux. À l’origine, ils allaient lancer le mode axé sur les matchs à mort l’année prochaine aux côtés de nombreuses variantes. Cependant, sur la base des commentaires des joueurs, l’équipe ajoute un mode Slayer barebones le 14 décembre, bien que l’équipe envisage toujours d’ajouter plus de variantes l’année prochaine également.

Lire la suite: N’utilisez pas de résumé rapide avec Halo Infinite, avertissez les développeurs

Actuellement, Halo Infinite n’a pas de liste de lecture Slayer dédiée et les listes de lecture actuelles qu’il propose sont limitées, de nombreux joueurs de longue date de Halo étant déçus par les choix minces. C’est donc une mise à jour bienvenue pour beaucoup.

La mise à jour de la semaine prochaine n’ajoute pas seulement de nouveaux modes.

343 peaufine également le système de défi de Halo Infinite. Jarrard a expliqué que les développeurs suppriment du jeu certains des défis spécifiques aux modes les plus ennuyeux, réduisent les exigences pour certains autres et ajoutent de nouveaux défis qui correspondent à ces nouveaux modes.

Cette mise à jour de décembre comprend également une nouvelle catégorie de défis qui, selon Jarrard, est «basée sur l’accumulation du score des joueurs» et constitue le premier pas de l’équipe vers l’ajout de récompenses XP basées sur les performances. Actuellement, gagner, perdre, mal jouer ou diriger votre équipe ne vous donne pas plus ou moins d’XP pour votre passe de combat. Cela a conduit les joueurs à ne pas jouer objectif et à simplement cultiver de l’XP en restant au ralenti dans les matchs.

Cela a également frustré Zack Zwiezen (moi) lorsque j’ai un grand match et que mon équipe gagne et pourtant je ne reçois aucune récompense d’XP bonus.

Alors que j’étais occupé à jouer à l’incroyable campagne de Halo Infinite et à trouver des œufs de Pâques idiots, je suis ravi de revenir au multijoueur après cette mise à jour pour découvrir les nouvelles listes de lecture et peut-être passer une nuit sans avoir à jouer en 4v4 CTF.