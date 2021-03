‘Quand Harry a rencontré Sally’ Cast: Où sont-ils maintenant?

«J’aurai ce qu’elle a.» Meg Ryan et Billy Crystal a créé la perfection de la comédie romantique en Quand Harry rencontre Sally – et les téléspectateurs tombent toujours amoureux de leurs performances aujourd’hui.

Le Rob ReinerLe film réalisé suit Harry Burns (Crystal) et Sally Albright (Ryan) depuis leur rencontre à Chicago à travers plus d’une décennie d’amitié et de connexions manquées. Écrit par la regrettée Nora Ephron, le film a rapporté plus de 92,8 millions de dollars aux États-Unis lorsqu’il est sorti en salles en juillet 1989. Le succès au box-office du film a été une surprise pour Crystal, qui a figuré sur des superproductions estivales telles que Indiana Jones et la dernière croisade et Homme chauve-souris les ferait battre.

Quand Harry rencontre Sally n’était pas seulement un favori des fans. Le film a été largement salué par la critique, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars et un Golden Globe pour son scénario impressionnant. Selon Crystal, cependant, le script a subi des changements majeurs pour arriver à sa version finale désormais emblématique.

« Le scénario a totalement changé par rapport à ce que nous avions convenu de faire », a déclaré le lauréat d’un Emmy au festival du film TCM Classic en avril 2019 en l’honneur du 30e anniversaire du film. «Il a continué à grandir et à grandir et à grandir. Vous aviez le point de vue du gars, puis vous aviez Nora et Meg, jetant tout ensemble, et c’est pourquoi je pense que c’est un scénario si puissant.

Travailler sur la comédie des années 80 était un processus collaboratif et les touches finales n’ont été apportées à la production qu’à la toute dernière minute. Crystal a rappelé que l’une des scènes les plus mémorables du film – le faux orgasme de Sally chez Katz’s Delicatessen – n’a été écrite que deux semaines avant le début du tournage.

«Nous étions en réunion et Nora a dit: ‘J’ai besoin de quelque chose. Il manque quelque chose », le City Slickers acteur a dit Le journaliste hollywoodien en avril 2019. «Il y a le moment où Harry se foutait maintenant. Il est en mode vengeance, et c’est ce petit étalon arrogant. … Meg a dit: «Je devrais avoir un orgasme! Ce serait hilarant. Et j’ai dit: «Dans un lieu public, comme un restaurant». Nora se déchaîne.

La tristement célèbre scène envoie toujours les téléspectateurs dans les points de suture – mais le fils de Ryan, Jack Quaid, hésitait à voir de quoi parlait tout le battage médiatique.

« J’ai vu Quand Harry rencontre Sally pour la première fois récemment », Jack, dont le père est Dennis Quaid, Raconté Divertissement hebdomadaire en octobre 2018. «Quand ta mère a l’une des scènes d’orgasme les plus célèbres de tous les temps, tu ne sautes pas au film, d’accord?»

Une fois qu’il l’a finalement regardé, le film est devenu un favori instantané. «Après, j’ai pleuré si longtemps parce que j’étais si fier d’elle», a-t-il jailli. «Je l’ai immédiatement appelée, et je me suis dit: ‘Je suis vraiment désolé d’avoir raté ce film.’ Elle dit: ‘Je l’ai vu comme une fois.’ »

