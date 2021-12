Quand Hope Calls Boss décrit le retour de Lori Loughlin à la télévision

Un autre scénario auquel les fans peuvent s’attendre est la réunion entre Jack Thornton (Daniel lèche) et Abigaïl. « C’était [Lori’s] idée et j’ai juste pensé que c’était fantastique « , a-t-il dit.

Alfonso a déclaré qu’il avait « les larmes aux yeux » en écrivant leur scène et en la regardant être filmée: « Je suis à peu près sûr, pour le public fidèle de Hearty, qu’ils vont être émus par cela. »

Et selon Alfonso, il pourrait y avoir encore plus de surprises en réserve que les fans ne verront pas venir. « Nous prévoyons de faire venir d’autres acteurs parce que c’est encore une fois, si cela signifie qu’il y aura du plaisir et une grande anticipation, vous pouvez parier que nous allons le faire », a-t-il déclaré avec un petit rire. « Ces personnages étaient dans les salons de tout le monde depuis si longtemps. Vous avez appris à les connaître. Alors pourquoi ne pas en amener certains ? »

La nouvelle saison de When Hope Calls sera diffusée le 18 décembre à 20 h HNE sur GAC Family.