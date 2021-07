quand il aura lieu et comment comparer les billets

En premier lieu est de connaître la date à laquelle Tecnavidad sera célébrée cette année, qui n’est autre que la prochaine 17 décembre, vous avez donc encore beaucoup de temps pour vous organiser et y assister si vous le souhaitez. L’heure de début de tout est 21h00, il n’y a donc aucun problème avec les études ou le travail pour pouvoir assister à un événement dans lequel les entreprises et les agences sont présentes de différentes manières.

L’endroit où tout se passera est la salle bien connue La Côte d’Azur Madrid, qui a un espace de 1 500 mètres carrés et, par conséquent, la capacité atteint 2 500 personnes. Et qu’y trouverez-vous ? Eh bien, beaucoup de choses, comme la musique live des groupes et solistes suivants : Legends of Silence, GREENVELVET et Marcos Sierra, donc l’environnement sera excellent musicalement parlant. Mais, en plus, avec l’entrée, il y a deux heures d’open bar et, pour que vous n’ayez pas à sortir dîner n’importe où, grâce à Telepizza, vous pourrez manger sans problème au même endroit où se déroule l’événement. .

Une grande tombola solidaire à Tecnavidad 2019

En écoutant de la musique et en utilisant la Réalité Virtuelle, qui vient d’Iberdrola, ou en essayant de tenir le plus longtemps possible dans le taureau mécanique, il se tiendra une tombola solidaire comme c’est la tradition. Tous les bénéfices iront directement aux ONG suivantes : Fondation Blas Méndez Ponce et Fondation Jaime Alonso Abruña. La première se consacre à l’amélioration de tout ce qui touche à la qualité de vie des enfants et des adolescents qui suivent un traitement contre le cancer et la seconde fait de même pour améliorer tout ce qui touche à la santé et à l’environnement des enfants malades.

Le prix de bulletins de vote participer au tirage au sort est cinq euros, et l’expédition est payée par DHL, qui le fournit gratuitement. Et que peut-on réaliser ? Eh bien, grâce à la collaboration de différentes entreprises de manière désintéressée, il y aura des smartphones ; passant Smart TV; et même des consoles de jeux. Tout ce qu’un bon technicien recherche.

Achetez votre billet maintenant pour assister à Tecnavidad 2019 et être solidaire

Si tout ce que nous avons dit vous convient et que vous souhaitez assister à cet événement qui mélange correctement technologie et solidarité, les billets sont déjà en vente et, oui, vous devez vous dépêcher puisque le la capacité est limitée. Le prix est 12 euros, puis nous laissons le lien pour effectuer l’achat en ligne de manière confortable :