Quand il est temps de “couper et courir” sur un stock solide

Dans Market360 d’hier, je vous ai montré un exemple de cas où c’est une bonne idée de laisser une action fondamentalement supérieure comme BioNTech SE (NASDAQ :BNTX) continuer à courir.

Source : Shutterstock

Aujourd’hui, je vais vous montrer l’envers de la médaille : comment savoir quand il est temps de se débarrasser d’une action qui s’est bien comportée.

Ce moment est venu récemment pour PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ :PYPL), un stock que j’ai recommandé à mon Investisseur de croissance abonnés en décembre 2017.

PayPal est une société de technologie financière issue de eBay (NASDAQ :EBAY) en 2015 et permet aux utilisateurs d’effectuer facilement des achats auprès de vendeurs en ligne. La société propose des services financiers simples, abordables, sûrs et fiables. PayPal est également un acteur majeur des paiements peer-to-peer via Venmo, qui compte actuellement environ 76 millions d’utilisateurs.

Avec PayPal, les particuliers peuvent transférer instantanément de l’argent à d’autres avec l’application mobile PayPal, faire des achats en ligne auprès de divers marchands et faire des dons à leurs organisations caritatives préférées. Compte tenu de leurs nombreuses offres, il n’est pas surprenant que PayPal comptait plus de 400 millions de comptes actifs dans le monde à la fin du deuxième trimestre.

PayPal permet également aux utilisateurs d’acheter et de vendre de la crypto-monnaie directement depuis leur application et permet aux clients d’utiliser la crypto pour acheter des produits auprès de millions de fournisseurs. Et pour chaque transaction de crypto-monnaie, PayPal gagne de 1,8% à 2,3% sur les frais. Cela a également fait de la société un bon jeu de «choix et de pelles» sur le marché très volatil des crypto-monnaies.

En ce qui concerne les chiffres, l’exercice 2020 a été un record pour PayPal, et une grande partie de cette dynamique s’est poursuivie en 2021. Cependant, la dynamique des bénéfices et des ventes de l’entreprise a récemment freiné, les nouveaux comptes actifs ayant chuté de 47% par an. -sur un an à 11,4 millions au deuxième trimestre. Le volume total des paiements a augmenté de 36 % en glissement annuel pour atteindre 11,4 millions.

Pour le deuxième trimestre, PayPal a indiqué que les revenus avaient augmenté de 17% en glissement annuel pour atteindre 6,24 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations des analystes pour 6,27 milliards de dollars. D’autre part, les bénéfices du deuxième trimestre ont augmenté de 8 % en glissement annuel pour atteindre 1,15 $ par action, ce qui dépasse les estimations de 1,13 $ par action de 1,8 %.

Dans la perspective de l’exercice 2021, PayPal s’attend désormais à ce que le bénéfice annuel par action augmente d’environ 21 % en glissement annuel pour atteindre 4,70 $. Les prévisions de bénéfices étaient légèrement inférieures aux projections des analystes pour un bénéfice annuel de 4,73 $ par action.

En conséquence, les estimations de bénéfices du troisième trimestre ont été revues à la baisse et la pression d’achat institutionnelle a commencé à se tarir.

Après avoir publié ses résultats du deuxième trimestre le 28 juillet, l’action a chuté de plus de 6 % ce jour-là et de 4 % supplémentaires au cours des trois jours suivants. Plus récemment, le stock a continué à glisser latéralement.

Fait intéressant, PayPal est passé à une note « D » dans Portfolio Grader au cours du week-end, en raison d’une note « D » pour la croissance des bénéfices, d’une note « F » pour la dynamique des bénéfices et d’une note « D » pour sa note quantitative. , qui met en évidence le soutien institutionnel glissant du titre.

Comme les lecteurs réguliers de Market360 le savent, je base mes sélections d’actions sur fondamentaux supérieurs comme les ventes et les bénéfices d’une entreprise. Mais il y a bien plus que cela.

En fait, la note quantitative dans mon Portfolio Grader est l’un des facteurs clés que je prends en considération avant d’acheter ou de vendre des actions. La note quantitative est basée sur l’alpha d’une action (son rendement non corrélé à l’ensemble du marché boursier) divisé par son écart type au cours des 52 dernières semaines.

L’essentiel est que ma note quantitative est une mesure de la pression d’achat sur une action par des investisseurs institutionnels – les fonds spéculatifs et les fonds de pension et les fonds souverains et les family offices du monde avec des quantités massives de capital à déployer sur le marché.

Maintenant, lorsque je remarque que la qualité quantitative d’une action commence à se détériorer, même si elle peut encore avoir des prévisions de ventes et de bénéfices positives, je n’hésiterai pas à la vendre. En fin de compte, je suis un gars des chiffres, donc je m’en tiens aux chiffres. Et si l’alpha d’une action a disparu – un signal que la pression d’achat institutionnelle a diminué – je passe à autre chose et cherche à acheter des actions plus fondamentalement supérieures.

Ainsi, vous pouvez voir pourquoi j’ai pris la note “D” de PayPal dans mon Portfolio Grader comme signal pour recommander de quitter le stock lundi, en remettant mon Investisseur de croissance abonnés qui ont souscrit à ma recommandation initiale avec un gain d’environ 265%. Cela est comparé au gain de 134 % pour le NASDAQ, au gain de 83 % pour le Dow Jones et au gain de 64 % pour le S&P 500 sur la même période.

Bien sûr, même si je recommande de sortir de PayPal pour le moment, il y a beaucoup d’autres actions fondamentalement supérieures que je choisis à la main et que j’ajoute à mon Investisseur de croissance Listes d’achat pour s’assurer que mes abonnés sont investis dans le crème de la crème. Tous les stocks que j’ajoute à mon Investisseur de croissance Les listes d’achat doivent répondre à mes critères stricts et recevoir les meilleures notes dans Portfolio Grader.

Je parle d’actions dans des secteurs prisés de l’économie comme l’intelligence artificielle (IA) qui apparaissent sur mon radar en ce moment – ​​des actions qui obtiennent les notes « A » et « B » dans mon évaluateur de portefeuille.

Et la réalité est que l’IA devrait être plus grand que le boom technologique dans les années 1990 et la révolution des smartphones de 2007. Cela nous permettra de construire une toute nouvelle génération d’innovations incroyables.

En fait, Stephen Hawking a prédit que l’IA serait le « plus grand événement de l’histoire de notre civilisation », et de Google (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Le PDG l’a qualifié de “plus important que l’électricité”.

Les experts pensent que cette technologie pourrait ajouter 150 000 milliards de dollars au marché mondial.

En fait, je viens de sortir un nouvelle présentation où je décompose chaque élément de cette opportunité et nomme même un stock différent qui fournit du matériel essentiel pour la révolution à venir.

Et si vous vous inscrivez sur mon Investisseur de croissance service, vous aurez accès à mes rapports spéciaux, y compris 3 actions alimentant le boom de l’IA de 150 000 milliards de dollars, 3 jeux pour l’opportunité de batterie de 12 milliards de dollars et La seule entreprise d’IA prête à accaparer le secteur en plein essor de la cybersécurité.

Pour tous les détails, cliquez ici.

Sincèrement,

Louis Navellier

Remarque : L’éditeur divulgue par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’éditeur, directement ou indirectement, détenait les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai ci-dessous :

PayPal Holdings, Inc. (PYPL), BioNTech SE (BNTX)

