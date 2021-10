Quand il prétend qu’il n’est pas un négateur de la science climatique, Joe Manchin ment entre ses dents

Le sénateur Joe Manchin a clairement indiqué qu’il n’aurait aucun moyen de voter pour le projet de loi de réconciliation des démocrates s’il inclut le Clean Electricity Performance Program (CEPP), la partie la plus puissante du programme climatique du président Joe Biden. Ainsi, le sénateur principal de Virginie-Occidentale montre ses vraies couleurs à quiconque était encore confus à leur sujet.

Le CEPP fournirait 150 milliards de dollars pour récompenser les services publics qui accélèrent le remplacement des centrales électriques au charbon et au gaz du pays par l’énergie éolienne, solaire et nucléaire afin d’atteindre l’objectif de zéro émission de carbone dans le secteur de l’électricité d’ici 2035. Sans Manchin à bord, le personnel de la Maison Blanche et les hauts démocrates semblent s’être rendus sur la question et cherchent des moyens de mettre en place d’autres programmes pour réduire les émissions. Sans adoption d’un projet de loi contenant des programmes agressifs, l’équipe de Biden va passer un sacré moment à Glasgow lors du sommet sur le climat pour persuader la Chine, l’Inde et le Brésil qu’il peut même tenir les engagements des États-Unis sur la réduction des émissions, encore moins que leurs nations. devraient faire mieux qu’eux.

Voici Coral Davenport au New York Times :

Une porte-parole de M. Manchin, Sam Runyon, a écrit dans un e-mail : « Le sénateur Manchin a clairement exprimé ses inquiétudes quant à l’utilisation de l’argent des contribuables pour payer des entreprises privées pour faire des choses qu’elles font déjà. Il continue de soutenir les efforts de lutte contre le changement climatique tout en protégeant l’indépendance énergétique américaine et en garantissant notre fiabilité énergétique.

Je ne peux pas lire dans les pensées, donc je ne prétendrai pas savoir ce qu’il y a vraiment dans le cœur de Manchin dans cette affaire. Ce que je sais, c’est que quiconque accepte vraiment ce que les scientifiques disent à propos de la crise climatique – quiconque soutient réellement les « efforts pour lutter contre le changement climatique » – n’utiliserait pas le poids politique de ses hautes fonctions pour paralyser les politiques visant à prévenir, atténuer et s’adapter aux impacts désastreux des changements projetés pour notre avenir.

Il est en fait plus facile de respecter un imbécile comme le sénateur James « Snowball » Inhofe, qui a écrit un livre entier qualifiant le changement climatique de canular et semble vraiment le croire, que Manchin, qui prétend qu’il est à terre avec la science alors même que son compte bancaire devient jamais plus gros se nourrissant de la tétine de l’industrie des combustibles fossiles. Une industrie qui, au cas où quelqu’un l’aurait oublié, a dépensé des centaines de millions de dollars pour promouvoir la désinformation climatique. Manchin et sa famille ont prospéré grâce aux profiteurs qui ont créé le doute sur le changement climatique en éclairant la population, en calomniant les scientifiques, en attaquant des militants et, bien sûr, en versant des tas d’argent de campagne dans les poches de politiciens dociles des deux partis.

Il y a une chance que nous voyions encore l’adoption d’un projet de loi de réconciliation avec quelques miettes sur le climat. Mais très probablement pas. Comme l’a déclaré au Times la sénatrice démocrate Tina Smith du Minnesota : « Nous devons avoir une action climatique forte dans le budget Build Back Better. Je suis ouvert à toutes les approches, mais comme je l’ai dit, je ne soutiendrai pas un accord budgétaire qui ne nous amène pas là où nous devons aller en matière d’action climatique. Il y a 50 sénateurs démocrates et il faudra chacun de nos votes pour faire adopter ce budget.

Même si un projet de loi contenant des éléments climatiques est adopté, sans le CEPP, cette réduction aura des conséquences de grande envergure au-delà du secteur de l’électricité. Alors qu’il contribue à 25 % des émissions totales de gaz à effet de serre des États-Unis, le secteur des transports contribue à 29 %. Pour réduire cela à zéro, il faut passer des véhicules à combustion interne à l’énergie électrique verte. Sinon, une grande partie de la réduction de la pollution par le carbone résultant du fonctionnement des véhicules électriques sera compromise par le fonctionnement continu des centrales électriques brûlant des combustibles fossiles pour recharger ces véhicules.

Ensuite, il y a l’humiliation de se présenter à Glasgow avec beaucoup plus de paroles que d’actions. Pas la posture de négociation la plus forte.

Si Joe Manchin était vraiment sérieux au sujet de la lutte contre la crise climatique, il dirait d’accord au CEPP, mais seulement à la condition que l’investissement déjà lourd du projet de loi de réconciliation dans les communautés charbonnières soit doublé. Mais non.

Cette semaine, plus de 650 manifestants, dont beaucoup d’autochtones, ont été arrêtés à Washington pour désobéissance civile en signe de protestation contre le fait de traîner les pieds au Congrès sur le changement climatique . Dans les mots d’une chanson vieille de 90 ans écrite par Florence Reece pour soutenir les grévistes du charbon dans le comté de Harlan, dans le Kentucky, les manifestants ont posé une question à ceux qui étaient à portée de voix : « De quel côté êtes-vous ?

Joe Manchin nous a montré de quel côté il est. Et cela nous met, ainsi que les générations à venir, en danger.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.