Quand il s’agit de Dogecoin, Mark Cuban a raison sur sa valeur réelle

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a récemment tweeté que Dogecoin (CCC:DOGE-USD) est parfaitement logique en tant que monnaie transactionnelle. La valeur de DOGE a bondi de 20% des nouvelles.

«Parce que Doge est la seule pièce que les gens utilisent réellement pour les transactions. Nous en prenons beaucoup d’autres via @BitPay . Mais les gens dépensent leur Doge et cela signifie que plus d’entreprises commenceront à le prendre. Le plus grand inhibiteur de sa croissance est que vous ne pouvez pas dépenser le Doge sur lequel vous achetez Robin des Bois, »(Sic) Cubain a tweeté le 26 avril.

Je suppose que le proverbial «nous» dont il parle sont les nombreuses entreprises commerciales qu’il possède ou dans lesquelles il investit, y compris les Mavs.

C’est difficile à croire, mais je suis en fait à 100% d’accord avec le co-hôte de Shark Tank. Voici pourquoi.

Dogecoin est fonctionnel

La dernière fois que j’ai écrit sur Dogecoin, c’était début avril. Ma discussion a tourné autour de l’idée que vous pouvez désormais acheter des maillots d’équipe pour votre balle de meurtre, votre ballon de chasse ou tout autre type de maillot d’équipe que vous désirez avec votre réserve de DOGE.

Vêtements Wooter se débrouille très bien en vendant des maillots d’équipe en ligne. Pour continuer à bien faire, il estime qu’accepter Dogecoin est un bon sens commercial. Je ne pourrais pas être plus d’accord.

«Wooter pense maintenant que la technologie de la crypto et de la blockchain peut aider à faciliter les paiements mondiaux, et que les nouvelles ne pourraient pas arriver à un meilleur moment alors que le sport commence à s’ouvrir au niveau local, régional, national et international», a déclaré Wooter dans son communiqué de presse de mars.

J’ai utilisé un exemple des années 1950 – la carte de crédit Diners Club – pour expliquer que sa commodité et son utilité ont fait de la carte un succès instantané.

Le tweet de Cuban confirme que Wooter Apparel est sur quelque chose. Plutôt que d’essayer d’être tout pour tout le monde, Dogecoin essaie simplement d’être une application utile dans le monde d’aujourd’hui.

Et si vous gagnez de l’argent avec, tant mieux.

Warren Buffett n’achètera pas de Dogecoin. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas réel.

Ce qui est triste dans le monde dans lequel nous vivons, c’est qu’il faut une blague Bitcoin (CCC:BTC-USD) pour créer quelque chose de pratique qui pourrait à terme remplacer le billet vert américain.

Je ne dis pas que cela devrait ou le ferait. Tout ce que je dis, c’est qu’il a autant de chances de gagner que n’importe quelle autre crypto-monnaie.

Mark Hake d’InvestorPlace a récemment plaidé pour que Dogecoin devienne une monnaie réelle. Sa théorie est basée sur la nature inflationniste de l’offre de Dogecoin. Je n’essaierai pas de paraphraser ce qu’il a dit parce que je suis sûr que je ne lui rendrai pas justice.

Qu’il suffise de dire qu’il a raison à 100% que le processus d’extraction et de distribution de Dogecoin rend la crypto-monnaie avantageuse pour les consommateurs.

“[T]Le taux de croissance de Dogecoin est prévisible. Cela signifie qu’il peut fonctionner comme une monnaie réelle. Les gens l’utiliseront pour acheter et vendre des biens et des services en tant que crypto-monnaie, plutôt que Bitcoin, par exemple, qui a tendance à être thésaurisé », a écrit Hake le 26 avril.

“En conséquence, Dogecoin pourrait avoir une valeur significative à l’avenir en tant que devise, même si sa blockchain n’est peut-être pas si unique.”

Ce à quoi mon collègue et Mark Cuban veulent en venir, c’est que Dogecoin adhère à la règle KISS: restez simple, stupide. Donnez aux gens ce qu’ils veulent plutôt que ce que vous pensez qu’ils veulent.

Keith Speights de The Motley Fool s’est récemment demandé si Warren Buffett préférerait Dogecoin ou Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL), la société canadienne de cannabis devenue populaire auprès de la foule Reddit.

Il a conclu que s’il était forcé d’aller avec l’un d’entre eux, Buffett choisirait le cadran solaire comme le moindre de deux maux, car au moins le pot offre une valeur tangible basée sur l’expérience que vous allez avoir en fumant un joint.

Cubain contre Buffett

Là où je pense que Buffett trébuche à cet égard, c’est qu’il est si riche qu’il est difficile pour lui de comprendre comment autre chose que le billet vert américain pourrait être utilisé pour payer quelque chose.

Et pourtant, les Mark Cubans et Wooter Apparels du monde le voient si clairement. Il sera intéressant de voir qui a raison.

Je sais qu’il reste une population importante aux États-Unis qui n’est pas bancarisée et qui a du mal à payer pour des choses même si elle utilise un smartphone.

Il est possible que Dogecoin puisse changer cela. Et si cela pouvait fonctionner dans un pays riche comme les États-Unis, imaginez à quel point cela pourrait fonctionner dans des pays plus pauvres où presque personne ne fait des banques.

Je pense que le fait de pouvoir payer pour des choses en utilisant Dogecoin représente une sorte d’utilité. Ça pourrait ne pas être Ethereum (CCC:ETH-USD), mais il a néanmoins une suite.

Nous verrons jusqu’où Dogecoin peut aller.

