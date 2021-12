Quand il s’agit de montres connectées, est-ce vraiment tendance d’être carré ?

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

La discussion sur les montres intelligentes carrées et circulaires n’est pas nouvelle, mais elle n’a pas encore trouvé de réponse définitive. Il est certainement plus facile de retirer un appareil angulaire qu’auparavant, mais de nombreux utilisateurs ne jurent toujours que par l’esthétique circulaire.

Cette année, nous avons vu le lancement d’un nouveau système d’exploitation Wear sur le Samsung Galaxy Watch 4, un appareil phare sans effort élégant doté d’un profil rond. Nous avons également assisté au dévoilement de l’Apple Watch Series 7, dotée d’un écran plus grand que jamais, dans la même forme que nous attendions.

Mais quel design a le plus de sens ? Il y a des défenses raisonnables (et déraisonnables) de chacun. Décomposons les arguments courants et les avantages et inconvénients pratiques des boîtiers de montres ronds et carrés.

L’esthétique est personnelle

Avant d’aller trop loin, il va sans dire que le style est subjectif. Beaucoup de gens apprécient la silhouette fortement géométrique de l’Apple Watch. Peut-être que la forme profilée et les bords droits ont une ambiance art-déco que vous pouvez adopter. Alternativement, vous pourriez être l’un des nombreux utilisateurs qui insistent sur une montre circulaire. Il se pourrait que vous détestiez The Great Gatsby. Ou peut-être que la forme rectangulaire crie simplement « sport » et que vous détesteriez que les gens pensent que vous aimez les exercices cardio.

Si vous choisissez votre appareil uniquement en fonction de l’apparence de votre boîtier, cet article ne vous influencera probablement pas. L’esthétique est profondément personnelle et n’est généralement pas sujette à débat. Cela étant dit, vous achetez un outil, pas seulement un accessoire, il peut donc valoir la peine de faire des compromis pour la meilleure expérience.

Retour aux anciens designs carrés

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

L’argument de vouloir imiter une montre traditionnelle ouvre une autre porte de discussion. Je suis tombé dans un délicieux terrier de lapin de l’histoire des montres-bracelets en faisant des recherches sur ce débat. Cependant, je reconnais que tout le monde n’est pas aussi ringard que moi, alors je vais épargner aux lecteurs les détails. La chose importante à noter est qu’Apple n’a pas réinventé la roue (ou, dans ce cas, la montre).

Les montres-bracelets angulaires peuvent sembler rares, mais elles ont toujours eu une place dans l’histoire. La Santos carrée de 1904 de Cartier est considérée comme l’une des premières montres-bracelets au monde. Son successeur, la Cartier Tank (une montre rectangulaire inspirée des lignes de bande de roulement des chars de la Première Guerre mondiale), est une montre de luxe véritablement intemporelle qui, à 100 ans, a clairement résisté à l’épreuve du temps.

Cela signifie que les utilisateurs (y compris moi) qui veulent un appareil qui ressemble à une vraie montre ont plus d’options qu’ils ne le pensent. La silhouette rectangulaire d’Apple a toujours existé. Éclipsé peut-être, mais toujours présent.

Une rupture nette avec la tradition

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Plus important encore, nous ne parlons pas d’achats comparables. Tout comme les smartphones ne sont pas les mêmes que les anciens téléphones à cadran, les montres intelligentes n’ont pas la même fonction que votre garde-temps du 20e siècle. Mis à part le fait que les montres intelligentes peuvent passer des appels téléphoniques, suivre la SpO2, stocker des photos et faire généralement bien plus que les montres ordinaires, ce n’est tout simplement pas la même chose.

Nous n’avons pas le même rapport aux montres connectées qu’aux montres-bracelets traditionnelles.

Les montres intelligentes sont fréquemment mises à niveau, mises hors service et échangées par rapport aux montres traditionnelles. Personne ne transmet sa Galaxy Watch 4 à son arrière-petit-fils comme héritage familial. Ce sont des appareils utilitaires, et en tant que tels, il y a un argument juste à faire valoir que la forme doit suivre la fonction (dit l’écrivain qui insiste sur un appareil vert, un cadran de montre inutilement adorable et une bande de boucle très peu étanche).

Le mouvement circulaire

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Alors pourquoi tant d’appareils suivent-ils la tendance du cercle ? Lorsque la Moto 360 a apporté pour la première fois une montre circulaire Wear OS aux poignets, elle a créé un mastodonte. Depuis lors, le cercle a été l’option la plus courante pour beaucoup, y compris les utilisateurs de Samsung, Garmin et Wear OS. Cela a du sens pour des marques comme Fossil ou Michael Kors, car les marques de mode s’adressent à un public qui recherche un look spécifique.

Les écrans circulaires sont idéaux pour les cadrans de montres analogiques ronds, et ils sont souvent mieux adaptés aux petits poignets. Ils s’intègrent plus facilement dans un look chic et se marient parfaitement avec une tenue de travail. En d’autres termes, ils offrent un contre-pied subtil au look sportif des montres intelligentes carrées. Mais qu’en est-il de leur utilité ? Une esthétique circulaire ne doit pas être la norme pour un concurrent comme Samsung, et franchement, ce n’est peut-être pas la bonne.

Si ce n’est pas branché, c’est au moins utile d’être une smartwatch carrée

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Au-delà des apparences, les écrans circulaires n’ont tout simplement pas la même fonctionnalité qu’un écran rectangulaire. Il s’agit de l’immobilier. Les montres rondes ont un encombrement réduit et seules quelques lignes d’informations peuvent utiliser la largeur maximale. En d’autres termes, vous verrez beaucoup de texte haché et des marges frustrantes.

Les écrans circulaires prennent encore plus de retard avec la nouvelle Apple Watch Series 7 surdimensionnée. Il est difficile de négliger un clavier complet, des boutons plus gros et plus d’espace que jamais. Avec une tendance constante au suivi avancé de la santé et de la condition physique, les montres intelligentes carrées sont également les plus utiles pour afficher des graphiques.

Les écrans rectangulaires offrent aux utilisateurs plus d’espace pour afficher des informations et interagir avec les fonctionnalités.

De plus, il y a un argument pour garder les choses cohérentes. La plupart des écrans que nous utilisons quotidiennement sont rectangulaires, y compris les smartphones, les moniteurs, les liseuses, les ordinateurs portables et les téléviseurs. L’avantage d’une expérience utilisateur similaire sur tous les appareils mérite d’être mentionné.

En résumé : montres connectées circulaires ou carrées

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Les pros de la montre connectée carrée



Plus d’espace pour les informations en un coup d’œil Organisation intuitive des informations Une expérience cohérente sur tous les appareils

Les cadrans de montre carrés offrent aux utilisateurs le plus d’espace pour interagir avec leurs appareils. C’est l’argument en un mot.

Inconvénients de la smartwatch carrée

Une esthétique extrêmement sportive Les gens savent que vous êtes très probablement un utilisateur Apple La variété de tailles est limitée

Bien que nous puissions affirmer que les montres angulaires sont historiques, personne ne pense que vous portez une montre élégante de l’ère du jazz. Vous pouvez être sûr que votre patron sait que lorsque vous vérifiez votre smartwatch, vous rattrapez un fil de discussion, pas seulement pour voir s’il est neuf heures et demie.

Les pros de la montre connectée circulaire



Plus facile à habiller ou à habiller Les visages analogiques ressemblent à la maison Disponible dans une grande variété de tailles

Si votre smartwatch est avant tout un accessoire de déclaration avec une prise en charge des notifications, les appareils circulaires pourraient faire l’affaire.

Inconvénients de la montre connectée circulaire

Espace limité pour afficher les informations Moins de fonctionnalités et d’espace d’interaction de la part de l’utilisateur

La course à l’espace est de retour, bien qu’un peu différente et beaucoup plus proche de chez nous. Si les entreprises veulent rattraper leur retard, elles devront probablement sortir des sentiers battus (ou à l’intérieur du carré ?).

Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde

Les leaders de l’industrie des montres intelligentes ne peuvent pas rendre tout le monde heureux, y compris cet utilisateur d’Apple avec une histoire d’amour avec la Galaxy Watch. La solution ultime serait de donner plus de choix aux utilisateurs. En tant qu’utilisateur fréquent d’Apple Watch, j’aimerais voir une option circulaire à associer avec une tenue de soirée, en particulier des vêtements pour femmes. De même, je peux imaginer qu’une smartwatch carrée serait un changement bienvenu pour de nombreux utilisateurs de Garmin, Wear OS, Samsung et autres.

