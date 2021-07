Quand Ilia Topuria combat-il Ryan Hall à l’UFC 264 ?

L’UFC vit son premier événement majeur à Las Vegas après la pandémie. La “City of Sin” a été et reste le grand refuge de la société pour les événements sans fans, mais pour la première fois depuis plus d’un an et demi, le klaxon sonnera dans cette ville et il le fera avec les fans. McGregor et Poirier sont les plus attendus, mais dans ce spectacle, il y aura aussi une saveur espagnole avec Ilia Topuria.

À quelle heure Ilia Topuria combat-il à l’UFC 264 ?

Le combat entre Ilia Topuria et Ryan Hall est encadré dans le deuxième tour des préliminaires de l’UFC 264. Cette partie de la soirée devrait commencer à 02h00 (heure de la péninsule espagnole) du tôt le matin du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet. Le procès de l’Hispano-géorgien sera le deuxième de ces préliminaires, donc Il est prévu de commencer vers 02h30 (heure péninsulaire espagnole).

Où pouvez-vous regarder le match Ilia Topuria contre Ryan Hall à l’UFC 264 ?

Le combat entre Ilia Topuria et Ryan Hall peut être suivi en Espagne de deux manières différentes. DAZN, qui a les droits de l’UFC en direct dans notre pays, diffusera également les préliminaires à cette occasion (généralement seules les cartes stellaires peuvent être vues). Par conséquent, l’événement peut être vu à partir de 02h00 (01h00, aux îles Canaries) du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet. La plate-forme dispose également d’un documentaire dans lequel ils présentent l’hispano-géorgien. De plus, l’émission sera également diffusée via l’application UFC, Passe de combat UFC, dans lequel les commentaires ne seront disponibles qu’en anglais.