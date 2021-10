Quand intégrer un CMO fractionnaire dans votre startup

in

En tant que fondateur de startup, vous avez beaucoup à faire. Vous avez votre idée, votre produit. Vous avez votre business plan. Vous avez du financement. Vous avez vos partenaires. Vous avez votre… marketing ?

Avec tant de choses à penser lors du démarrage d’une entreprise, le marketing est parfois mis de côté. Beaucoup font l’erreur de croire que leur nouveau produit ou service est si incroyable que les gens s’y précipiteront de toute façon.

Ce n’est pas le cas. Sans image de marque, message et direction, vous commencerez avec un désavantage. À partir de là, vous aurez besoin d’objectifs, puis d’une stratégie pour atteindre ces objectifs. Vous aurez besoin d’une analyse constante pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bref, vous avez besoin de marketing dans votre assiette dès le début.

Si vous êtes convaincu, discutons de la meilleure façon d’obtenir ce marketing.

Employé Marketing Général

Il n’est tout simplement pas vrai qu’un certain marketing vaut mieux que rien. Vous pourriez être tenté d’embaucher un membre de l’équipe ayant de l’expérience en marketing sur les réseaux sociaux ou par e-mail, peut-être même un stagiaire. Le problème est que faire le strict minimum avec votre marketing est susceptible d’obtenir les mêmes résultats que de ne rien faire : zéro.

Les tâches que votre membre de l’équipe marketing effectue chaque jour ne sont qu’une petite partie du marketing dans son ensemble. Oui, vous avez besoin d’une exécution marketing, mais sans stratégie, vous tournerez vos roues et dépenserez de l’argent dans une position qui ne profite pas du tout à votre entreprise en démarrage. Pire encore, votre matériel marketing n’aura pas d’importance sans une image de marque et un message solides dès le départ. L’exposition que votre nouvelle entreprise parvient à recevoir ne pourrait servir qu’à semer la confusion chez les acheteurs potentiels.

Responsable marketing à temps plein

Vous pensez peut-être qu’un niveau plus élevé de marketing est nécessaire dès le début, et vous auriez raison. Vous avez besoin de quelqu’un qui puisse vous rejoindre à partir de zéro pour vous aider à développer votre marque et votre message avant de commencer à diffuser des documents marketing.

Que ce responsable marketing soit un directeur marketing ou un directeur marketing dépend entièrement de vous, dans tous les cas, cela peut être un peu prématuré pour vos besoins. Tenez compte de votre budget marketing (et pour être honnête, cela peut ne pas être suffisant, de toute façon) et demandez-vous si vous pouvez vous permettre un CMO et l’équipe marketing nécessaire pour exécuter la stratégie de marque et de marketing conçue par votre nouveau dirigeant.

CMO fractionnaire

Ce que vous recherchez, c’est le juste milieu entre la stratégie et l’exécution, tout en respectant votre budget. Ce point idéal est un CMO fractionnaire. Trop souvent, les startups ratent l’opportunité de travailler avec un CMO fractionnaire parce qu’elles ne croient pas qu’un responsable marketing à temps partiel puisse pleinement comprendre leur vision, leur mission et leurs perspectives d’avenir. Pourquoi, demandent-ils, quelqu’un mettrait-il autant d’efforts dans un travail qu’il quittera ? Et comment un CMO fractionnaire pourrait-il mettre en place le marketing pour un succès futur ?

Il est important de comprendre qu’un CMO fractionnaire devient exactement ce dont votre startup a besoin, exactement quand vous en avez besoin. Vous pouvez vous permettre la stratégie et la planification de haut niveau, et vous pouvez vous permettre l’exécution du marketing lorsque vous travaillez avec le bon professionnel du marketing. En fait, beaucoup amènent leurs équipes expérimentées, vous n’aurez donc même pas besoin de perdre du temps à chercher des spécialistes pour mener à bien vos projets.

Mieux encore, le bon CMO fractionnaire aidera à créer des processus qui aideront votre futur CMO permanent à démarrer.

Alors, quand devriez-vous embaucher un CMO fractionnaire pour votre startup ? À l’heure actuelle.

Auteur : Liz Papagni

Animée par une passion pour le marketing et depuis 25 ans à aider les entreprises de toutes tailles à accroître leur notoriété, leur engagement, leur réponse et leur retour sur investissement, j'ai lancé Marketing Initiative Worx pour aider les entreprises et les agences à développer leur activité en faisant passer leur marketing au niveau supérieur. J'ai fondé l'entreprise avec la conviction que définir un…