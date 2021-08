Quand investir sur ce marché

in

Les dernières réflexions de Louis sur le marché… L’impasse de Washington, l’inflation « rugissante » et une surprise de la Fed ? … où iront les stocks cet automne dans la saison des vacances

Politique… politique de la Fed… bénéfices… volatilité en août… inflation… automatisation et emplois… rendement du Trésor à 10 ans…

La semaine dernière, dans son alerte éclair sur les bénéfices accélérés, Louis Navellier a donné son point de vue sur les plus grandes influences sur le marché actuel.

Mieux encore, Louis a détaillé où vont les actions d’ici la fin de l’année, quand ajouter de l’argent sur le marché et exactement pourquoi.

Dans le Digest d’aujourd’hui, entrons dans ces détails. Après tout, tout le monde peut bénéficier du point de vue du marché de l’un des analystes les plus talentueux du secteur des investissements.

Beaucoup de choses à couvrir, alors allons-y.

*** Le prochain projet de loi de dépenses n’est pas une chose sûre… et ne pensez pas si vite que la Fed est sur le point d’agir

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Louis est une légende de l’investissement.

MarketWatch l’a appelé “le conseiller qui a recommandé Google avant tout le monde”. Et Forbes lui a donné le titre de “Roi des Quants”.

« Quant » signifie simplement qu’il utilise des nombres et des règles algorithmiques pour guider ses décisions d’investissement.

L’approche a été très efficace, car Louis a accumulé l’un des antécédents les plus respectés de la communauté des investisseurs.

Revenant au podcast Accelerated Profits de Louis, commençons par son point de vue sur ce qui se passe à Washington DC

La semaine dernière, le Sénat a adopté le projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars, ainsi que son plan budgétaire de 3 500 milliards de dollars. Si cette législation devenait loi, ce serait un énorme vent arrière pour les secteurs ciblés, mais aucun de ces projets de loi n’est une chose sûre en raison de la politique de DC.

Voici Louis avec plus :

Je ne m’attends pas à ce que d’autres plans (de dépenses) soient adoptés car il va y avoir plus de résistance au Congrès. Bien sûr, cela soulève le débat de « comment payer pour cela ? » et l’augmentation des impôts. Le sénateur Joe Manchin ne coopère pas avec l’administration Biden sur beaucoup de choses.

Pour résumer rapidement, neuf démocrates modérés ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour faire avancer la résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars de leur parti tant que le projet de loi bipartite sur les infrastructures n’aura pas été promulgué.

Cela a créé une impasse depuis que la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle ne signerait pas le projet de loi sur les infrastructures à moins que la résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars ne soit adoptée.

Ce sera une histoire importante à suivre, car son résultat influencera grandement notre dette nationale, l’inflation et l’économie en général.

Revenons à Louis, élargissant son analyse de la politique à la Fed :

(Le sénateur Manchin) a également été sur le sentier de la guerre contre le président fédéral Powell. Il pense que la Fed devrait commencer à ralentir le plus tôt possible. Je surveille cela très attentivement et il y a deux faucons sur la Fed de Dallas et Kansas City. Et il y a d’autres modérés qui disent : « Eh bien, peut-être, nous discuterons de la réduction en septembre. » Mais je suis toujours dans le camp que la Fed ne discutera pas d’une réduction de son assouplissement quantitatif avant décembre. La Fed aime faire ces grandes déclarations lorsque nous sommes tous en vacances et que nous n’y prêtons pas attention.

Louis a peut-être raison, mais de nombreux économistes prennent l’autre côté de ce pari.

De ., vendredi dernier :

La Réserve fédérale annoncera un plan de réduction de ses achats d’actifs en septembre, selon une solide majorité d’économistes interrogés par . qui ont également déclaré que le taux de chômage américain resterait au-dessus de son niveau d’avant la pandémie pendant au moins un an.

D’un autre côté, hier, le président de la Fed, Neel Kashkari, a déclaré qu’il recherchait quelques rapports d’emplois plus solides au cours des prochains mois avant de penser qu’il était temps de mettre fin au programme d’achat d’obligations.

Ce sera essentiel à surveiller. Comme nous l’avons noté dans le Digest de vendredi, la décision de la Fed de réduire son programme d’achat d’obligations sera un précurseur de la hausse des taux d’intérêt. Et même la menace d’une hausse des taux pourrait effrayer le marché.

Pour revenir en arrière, l’article de . que nous venons de citer mentionnait le taux de chômage aux États-Unis. C’est un autre sujet que Louis a abordé dans son podcast :

Même si nous avons 10,1 millions d’emplois affichés, il semble que beaucoup d’emplois ne reviennent pas. Toute entreprise qui peut utiliser Internet, ou propose une application pour commander ses produits, devient plus efficace. Ils ont même une machine qui fait des frites maintenant. À mesure que de plus en plus de travailleurs faiblement rémunérés sont embauchés, cela fait baisser le salaire horaire moyen hebdomadaire.

Louis note que ces optiques mettent la pression sur l’administration Biden. Mais le problème bien plus important pour Biden est l’inflation.

*** L’inflation est « définitivement là pour rester »

Nous suivons la position officielle « transitoire » du gouvernement sur l’inflation depuis des mois ici dans le Digest.

Notre point de vue est que les goulots d’étranglement résolus de la chaîne d’approvisionnement atténueront l’inflation transitoire, mais les milliers de milliards de dollars d’argent nouvellement imprimé par le gouvernement menacent la santé du dollar américain.

Dans le podcast de Louis, les informations sur l’indice des prix à la production que nous avons reçues la semaine dernière ont poussé Louis dans le camp « l’inflation ne s’en va pas ».

De Louis :

L’indice des prix à la production – c’est là que l’inflation est la plus élevée et la plus élevée. L’IPC est sorti l’autre jour, il est en hausse de 5,4% au cours des 12 derniers mois. Mais l’indice des prix à la production est en hausse de 7,8%. Aïe, aïe, aïe…

Louis détaille l’augmentation des «marges commerciales», avec le constat que tout ce qui sort des conteneurs maritimes mondiaux est plus cher.

Oui, il pourrait y avoir différentes raisons à ces coûts plus élevés, mais, comme le dit Louis, « l’essentiel est que l’inflation est définitivement là pour rester. Et l’inflation s’aggrave plus que jamais », ce qui signifie que « l’administration Biden ressent la pression sur l’inflation ».

Retour au podcast :

Donc, nous avons de l’inflation, les salaires n’augmentent pas assez pour compenser l’inflation, et les gens sont juste un peu perturbés. Donc, cela signifie qu’ils vont devoir continuer à pomper (de la liquidité dans le système). Et cela signifie que les riches vont devenir plus riches. Parce que quand ils ajoutent de l’argent au système, devinez où il va ? C’est super pour la bourse.

*** Passant au marché boursier, préparez-vous au cahot du mois d’août qui se transforme en force saisonnière alors que nous terminons 2021

En commençant par l’état de notre saison de résultats actuelle, Louis dit que les meilleurs résultats sont déjà sortis. Maintenant, nous constatons des « bénéfices bâclés », donc il faut s’attendre à une volatilité accrue – même en profiter si vous avez de l’argent à investir.

Retour à Louis :

Ne t’en fais pas. C’est août. Ce que vous allez voir, c’est que les actions vont osciller. C’est une machine à laver. Fondamentalement, les gens voyagent et ne font pas attention à leurs investissements. C’est la même chose qui arrive aux gestionnaires de fonds professionnels. Si vous décidez d’acheter, achetez sur des trempettes. Mais vous avez un mois. Je pense que le marché va osciller jusqu’à la mi-septembre, puis nous nous raffermirons pour l’habillage de la fin du trimestre. Je ne vois pas non plus beaucoup d’argent quitter le marché parce qu’il n’y a nulle part où aller. Alors, ne nous soucions pas des choses.

Mais vous vous interrogez peut-être sur la hausse du rendement du Trésor à 10 ans ? N’est-ce pas un motif de préoccupation?

Louis ne voit pas le rendement augmenter de manière significative, même s’il est sorti de ses récents creux. Derrière cela, il y a beaucoup de demande pour les bons du Trésor, qui garderont les rendements sous contrôle.

Au moment où j’écris lundi matin, le rendement du Trésor à 10 ans retombe à environ 1,23% après avoir grimpé à environ 1,37% la semaine dernière.

***Résultat de Louis sur les conditions actuelles et ce qu’elles signifient pour votre portefeuille tout au long de 2021

Louis dit que “l’inflation rugit” et “l’administration Biden est de plus en plus frustrée par l’environnement inflationniste”.

Cela dit, nous sommes toujours dans un environnement Boucle d’or de taux d’intérêt bas avec une Fed accommodante.

Alors, comment y jouer ?

Voici la feuille de route de Louis :

Je m’attends à ce que (les conditions du marché) deviennent un peu plus cahoteuses. Mais je m’attends à ce que les bosses diminuent vers la mi-septembre. Donc, si vous avez du capital à ajouter au marché, vous voulez le faire d’ici la mi-septembre. Ensuite, nous devrions obtenir une autre augmentation à la mi-octobre pour la prochaine série de bénéfices. Ensuite, si vous avez de l’argent supplémentaire à investir, la mi-novembre est toujours le meilleur moment car les marchés se redressent à l’approche des vacances de Thanksgiving. Conclusion : reprenez votre souffle, laissez les actions osciller, achetez dans les creux, si vous décidez de vendre, puis vendez en force, et c’est tout.

Nous vous tiendrons au courant de toutes ces histoires et de la dynamique du marché ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg