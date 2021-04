Quand INXS a senti le funk et a embrassé l’avenir

INXSLe quatrième album, The Swing, n’a pas le cachet critique ou commercial de leur carrière Donner un coup, mais il revendique toujours sa prétention comme le titre le plus pivot du canon du groupe.

Sorti pour la première fois au début d’avril 1984, The Swing a fourni à la formation australienne en constante augmentation son premier numéro un national, mais ce sont les progrès artistiques de l’album qui l’ont vraiment distingué de ce qui était arrivé auparavant. Jusque-là, le son général d’INXS s’était principalement inspiré du post-punk et de la nouvelle vague, mais comme le producteur de The Swing, Nick Launay, l’a si vivement mis dans le livre 100 Best Australian Albums, les «affectations post-punk du groupe et New Le plumage romantique s’estompait maintenant, révélant un groupe de rock aux tendances funk et aux instincts pop.

«Nous voulions rester fidèles à nos convictions»

Rétrospectivement, tous les signes indiquaient qu’INXS avait réalisé une percée majeure en 1983. Depuis longtemps, ils avaient joué un rôle solide pendant six ans et avaient fait leur première incursion aux États-Unis sur le dos de leur troisième album acclamé par la critique, Shabooh Shoobah de 1982, qui a réussi le Top 50 du Billboard 200 et a donné un disque d’or dans le processus.

La genèse de The Swing remonte également aux États-Unis, où INXS s’est connecté pour enregistrer le premier single de l’album, «Original Sin», avec la légende de Chic Nile Rodgers en septembre 1983. Ayant récemment dirigé David BowieL’album multi-platine Let’s Dance, Rodgers était l’un des producteurs les plus en vogue de l’époque et souhaitait travailler avec INXS après une première rencontre au Canada.

«Nous avions demandé à Nile de venir voir notre émission, car nous avions écouté son album The Land Of The Good Groove et il a dit qu’il aimerait enregistrer avec nous», a rappelé le claviériste Andrew Farriss pour la réédition 2017 de Kick.

«Michael et moi avons créé ‘Original Sin’. Nile a aimé et nous sommes allés à [New York’s] Power Station pour enregistrer. À l’époque, à la sortie des années 70, à l’époque du chic funk, vous aviez Talking Heads et Blondie qui étaient de véritables pionniers qui sont restés fidèles à leur croyance – et nous avons pensé que nous voulions le faire aussi.

Une réinvention créative

La collaboration d’INXS avec Nile Rodgers a considérablement rehaussé le profil du groupe, car «Original Sin» a récompensé le groupe avec un succès international et son premier succès Billboard Hot 100.

Plus important encore, « Original Sin » était un hybride funk-pop élégant et angulaire qui a marqué une nouvelle direction pour le groupe alors qu’il déménageait au Royaume-Uni pour enregistrer la majeure partie de The Swing avec Midnight Oil / Nick Cave producteur Nick Launay chez Virgin Records ‘Manor Studio dans l’Oxfordshire.

Pris dans son ensemble, l’album a prouvé qu’INXS était en bonne voie d’alchimiser quelque chose d’unique entre le rock, le funk et les tendances en évolution rapide sur le dancefloor. Les rythmes gigantesques et les grooves monstres qui ont servi de base à des morceaux tels que «Love Is (What I Say)» et «Melting In The Sun» ont montré que Jon Farriss et Garry Beers étaient devenus une formidable section rythmique, tandis que les mélodies contagieuses et tueuses Les refrains de « Burn For You », « Dancing On The Jetty » et le « I Send A Message » électro-teinté ont prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Hutchence et Andrew Farriss se développaient rapidement pour devenir l’une des équipes de compositeurs les plus accomplies de la pop contemporaine.

Astucieusement décrit comme une «réinvention» par Nick Launay, The Swing a permis à INXS de mettre un pied bien mérité dans la porte du grand public. S’appuyant sur le succès de «Original Sin», l’album a dominé les charts australiens pendant cinq semaines et n’a raté que de peu le top 50 du Billboard 200 aux États-Unis. Surtout, son succès dans le Top 40 dans des territoires allant du Canada aux Pays-Bas et en France (où «Original Sin» est allé dans le Top 5) a également permis à INXS de laisser une empreinte mondiale plus importante avec la confiance de 1985 Listen Like Thieves.

