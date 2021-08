Quand j’ai assisté au seul Grand Chelem de Carlos “Café” Martínez

Je vais parler du jour où je suis allé témoin du seulement le Grand Chelem de Carlos “Café” Martínez dans la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Le dimanche 22 octobre 1995, je me suis rendu au stade Alfonso “Chico” Carrasquel pour assister au match qui était prévu à 17h30 entre les les requins de La Guaira et des Caraïbes orientales.

C’était le troisième match de la série qui se jouait dans la ville de Puerto La Cruz, où les Orientaux venaient de remporter les deux premiers matchs de la série.

Il y a des détails dont je ne me souviens pas comment le mouvement des courses par manche, mais je me souviens que les requins Il a commencé devant avec une avance de 3-0.

Si je me souviens bien en quatrième ou cinquième manche, les requins ont marqué un de plus pour le 4-0 et les buts étaient pleins, quand c’était au tour du Café Martínez.

A chaque quart de Martinez les fans du côté droit du parc (des Caraïbes) ont commencé à jouer avec le joueur, ils ont dit divers jurons, mais je me souviens clairement du “vieux” “vieux”.

Si, par exemple, il s’éventait et échouait, ils s’en prenaient davantage à lui, mais ce jour-là ne leur laissait aucune chance que ce gilet dure longtemps.

Si, par exemple, il s'éventait et échouait, ils s'en prenaient davantage à lui, mais ce jour-là ne leur laissait aucune chance que ce gilet dure longtemps.

Bon, ça tombe bien, la “vieille femme” a fermé la gueule de ce groupe qui était avec la bochinche quand il a enchaîné une ligne sauvage qui est vite passée par le champ gauche, pour mettre les actions 8-0.

Martinez Il appréciait son coup alors qu’il courait autour des bases, mais n’a fait aucun geste offensant ou provocateur.

Deux manches plus tard (si je me souviens bien), le les requins ils en ont marqué deux de plus et l’un d’eux est venu avec un simple du Café au champ gauche pour rendre le match 10-0 et je pensais que le spectacle était terminé.

Caribs en deux manches si je me souviens bien, ils ont mis un peu d’émotion aux fans de l’Est, pour mettre les actions 10-5, mais jusque-là ils avaient assez d’essence pour tenter le retour.

Dans cette réunion Carlos “Café” Martínez est allé pour 5-3 avec un double, un simple et le Grand Chelem, Il aurait été bien qu’un triple se faufile par là pour l’échelle du joueur qui s’est fait crier “vieux”.

Je dois dire que la fréquentation des supporters était faible des deux tribunes, car il y avait aussi des supporters du Les requins, mais peu aussi.

Bien que je vous dise que peu de fans et tous, quand ils proposent de faire du bruit ils le font, mais le Café pris soin de faire taire ce volume complètement.

Je suis content d’avoir été témoin de ce qui serait ton seul Grand Chelem dans la LVBP et plus encore pour faire taire les voix de ceux qui se moquaient de lui, bien que sans justifier une partie des fans des Caraïbes qui ont fait ça, ils ont seulement crié mais je n’ai jamais rien vu lui jeter et tout s’est passé sur le terrain avec tranquillité.