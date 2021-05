27/05/2021 à 21:17 CEST

.

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, directeur sportif de Séville, a souligné la responsabilité de sa position dans le club de Séville et la nécessité de planifier et de travailler pour réussir.

Monchi, l’un des hommes les plus renommés du football international dans le domaine de la gestion sportive, a souligné la nécessité d’éviter l’improvisation et de résister à une pression de haut niveau, lors du congrès AK Coaches World.

“Quand j’ai improvisé, je me suis trompé. Et c’est pourquoi le travail doit être divisé”, Monchi a souligné qu’il avait commencé sa carrière dans les bureaux de Séville et avait ensuite été embauché par la Roma pour revenir au club de Séville.

«L’utilisation de la planification a perdu son sens. Pour moi, c’est éviter l’improvisation, marquer la feuille de route et diviser le travail. Si vous n’êtes pas capable de supporter et de vivre avec la pression, vous prenez des décisions qui n’ont rien à voir avec votre route “Monchi a expliqué qu’il a donné un exemple pour renforcer son argumentation.

“Un exemple d’il y a de nombreuses années: en 2005, le dernier jour du marché, le Real Madrid a pris Sergio Ramos et il n’avait pas bien planifié. Il n’avait pas de remplaçant pour lui. Le directeur général m’a parlé d’un Serbe, je regardé la réunion que j’ai eue avec l’agent, Pedja Mijatovic, était Ivan Dragutinovic. Mes amis de Belgique m’ont donné le bon, c’était un succès, il a joué sept ans et a remporté six titres. Je pourrais penser que ce n’était pas si compliqué, mais ça l’était. Heureusement, j’avais raison, ça pouvait arriver tête ou queue », a-t-il dit.

Pour Monchi, le directeur sportif doit être au sommet de l’organigramme d’une entité. “Parce qu’il gère l’atout le plus important: la première équipe et la carrière. C’est la majeure partie du budget. 70 ou 80% des dépenses de la première équipe sont pour l’équipe. Je pense que le directeur sportif a un avenir, par exemple. , en Angleterre Au début, ce n’était pas quelque chose de très lié, mais grâce à Txiki Beguiristain à Manchester City, ou Victor Orta à Leeds, maintenant ils ont ce chiffre. C’est une position stratégique », a-t-il déclaré. .