“Quand j’ai tué un homme, ils m’ont pardonné, mais quand j’ai dit que j’aimais un homme, ils m’ont laissé tranquille”

Photo: fourni

Le cubain Benny “Kid” Paret a tenu une trilogie de combats avec les îles Vierges (Iles Vierges américaines) Emile Griffith remportant le second le premier par KO et Benny le second par décision partagée, les deux rencontres tenues au poids welter. Après cela, le Cubain monte de deux divisions en poids moyen où il reçoit un KO spectaculaire de Gene Fullmer qui le fait revenir en poids welter et reprendre sa rivalité avec Griffith.

Ce que Paret ne savait pas, c’est que ce combat serait le dernier de sa carrière puisque ses paroles marqueraient son destin final dans cette vie. La trilogie se clôturait au Madison Square Garden et 11 jours avant le combat au milieu de la pesée, Benny qualifiait Emile de “pédé”, car on disait qu’il était homosexuel. Ce mot a provoqué un «feu intérieur» dans le Virgenense qui a juré que le natif de Cuba paierait cher pour un tel affront seulement qu’il n’a jamais imaginé à quel point.

Au sixième tour, il était en avance sur les tableaux de bord lorsqu’il reçoit un crochet du gauche qui l’envoie au tapis dans les dernières secondes du tour. Au round 12, Griffith connecte trois mains droites consécutives qui font reculer son adversaire, qui reçoit un souffle au temple qui secoue l’eau dans son cerveau le forçant à s’appuyer sur les cordes, après 24 coups sans réponse, la vie de Paret s’est éteinte dans le ring, on ne sait pas pourquoi l’arbitre Ruby Goldstein n’a pas arrêté ce massacre en voyant que Benny a été assommé.

En 2002 (40 ans après les événements) Emile, déjà âgé, avoua son homosexualité et trois ans plus tard, il rencontra Benny Paret, Junior qui ne connaissait pas son père, puisqu’il avait 2 ans quand il est mort, ils se sont tous les deux embrassés et Benny, Junior a dit qu’il ne ressentait aucun ressentiment dans son cœur envers l’homme qui a tué la vie de son père. Cela signifiait libérer Griffith d’un grand fardeau qui, avant de mourir à 75 ans, a prononcé une phrase à retenir:

“Quand j’ai tué un homme, ils m’ont pardonné, mais quand j’ai dit que j’aimais un homme, ils m’ont laissé seul” – Emile Griffith