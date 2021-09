Quand Janet Jackson a pris le contrôle de l’âme

Il était une fois, elle n’était que la petite sœur de l’un des groupes pop les plus célèbres au monde. Mais à la fin des années 1980, Janet Jackson était une énorme star solo à part entière, et l’anticipation était à son paroxysme lorsqu’elle a sorti son nouveau projet solo, Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814, à l’international le 18 septembre 1989.

Jackson avait eu du mal à trouver son propre son et sa personnalité avec son premier album éponyme A&M en 1982. Le suivi de 1984, Dream Street, contenait un duo légèrement incongru avec le roi de la pop britannique Cliff Richard, “Two To The Power Of Love”. Mais quand elle a commencé à travailler avec la puissante équipe d’écriture et de production de Jimmy Jam et Terry Lewis, rien ne les a arrêtés. L’album Control de 1986 s’est vendu à cinq millions d’exemplaires aux États-Unis et à quelque 14 millions dans le monde, et Rhythm Nation était à la hauteur de cet exploit.

Le « 1814 » dans le titre semblait cryptique pour beaucoup, mais a ensuite été expliqué par Jackson comme un choix logique. Lorsqu’elle écrivait la chanson titre avec Harris et Lewis, “Je plaisantais en disant:” Dieu, vous les gars, j’ai l’impression que cela pourrait être l’hymne national des années 90 “, a-t-elle déclaré. “Juste par un hasard fou, nous avons décidé de regarder quand Francis Scott Key a écrit l’hymne national, et c’était le 14 septembre 1814.”

“À l’époque, nous essayions de faire des déclarations sur des choses du monde”, a déclaré Terry Lewis à Billboard à propos de l’album en 2014. “Nous parlions de tout avant même de commencer une chanson. Nous avons continué à parler de tirades, juste des tirades de conversation, essayant de comprendre non seulement ce qui se passait dans le monde, mais ce qui se passait dans la tête de Janet.

“Il faut faire prendre conscience”

« Dans l’histoire de la musique, il y a toujours eu un commentaire social avec la plupart des artistes qui étaient des artistes importants. Vous ne pouvez parler que de tant d’amour et de clubs. Vous devez apporter une certaine prise de conscience et avoir une voix à l’époque dans laquelle vous vivez. »

Les récompenses ont plu à Rhythm Nation 1814, qui a ensuite été placé au 275e rang de la liste des 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone en 2003. Il s’est poursuivi dans la veine Control de la musique funk, dance et pop pure et inventive avec des crochets croisés brillants et une grande production, des vidéos hautement chorégraphiées. Il est resté en tête du Billboard 200 pendant quatre semaines (Control en avait atteint deux) et le single principal du nouvel album “Miss You Much” a également eu un mois au sommet du Hot 100.

La chanson titre est ensuite passée au n°2, après quoi est venu un autre n°1 américain avec “Escapade”, un n°4 avec “Alright”, n°2 avec “Come Back To Me”, un autre sommet des charts dans les rochers “Black Cat” (écrit par Jackson seule et mettant en vedette Vernon Reid de Living Color à la guitare solo), une autre pop n°1 dans “Love Will Never Do (Without You)” et un succès dans le Top 5 avec “State Of Le monde.” Cela a fait un total incroyable de huit succès majeurs d’un album, alors que Jackson dirigeait sa propre nation rythmique.

