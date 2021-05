“Quand je me souviens de ma chute, je me souviens de Jason”

30/05/2021 à 16h56 CEST

.

L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) n’a pas pu boucler le deuxième tour du Grand Prix d’Italie MotoGP sur le circuit du Mugello en raison d’un accident et a reconnu qu’il lui était difficile de parler car lorsqu’il se souvient de son accident, il se souvient de Jason .

Ce dimanche au Mugello, pratiquement tous les pilotes avaient en tête le jeune Suisse Jason Dupasquier, décédé ce matin après le grave accident qu’il a subi samedi, et Marc Márquez a assuré: “Ce fut une triste journée pour la moto et pour la Coupe du monde.”“Le week-end, sportivement parlant pour moi, n’a pas été mauvais, mais en parlant de moto, ça a été un week-end désastreux”a déclaré Márquez à la télévision.

Márquez a souligné qu’il sera à Montmeló la semaine prochaine et à propos de son accident, il a déclaré : “Ce fut une chute très faible. Je suis resté au milieu de la piste et ce n’était pas le meilleur jour pour avoir ce sentiment. A Montmeló, nous pouvons concourir davantage”.

La chute s’est produite en touchant Binder. “On pourrait dire que c’était un jeu de course, mais si quelqu’un est à blâmer, c’est moi. Il venait de derrière, j’ai essayé de le dépasser dans le virage deux et dans cette variante plusieurs pilotes sont tombés de la même manière, mais quand on a après le changement de direction j’allais d’un côté et il arrivait d’un autre, et il s’est refermé devant moi”il expliqua.

« Je me retrouve avec le sentiment de « échauffement » d’aujourd’hui et avec le premier tour, car c’était le premier tour dans lequel j’étais vraiment en mesure d’attaquer et non de défendre. Ensuite, la course aurait été longue, mais nous avons donné un petit pas ce week-end, j’ai compris plusieurs choses et nous avons de la chance que la semaine prochaine nous reprenions la course “dit le motard Repsol.

“Je serai plus frais, car je n’ai pas fait 23 tours ici au Mugello, alors voyons si je peux continuer dans mon atelier avec la progression”, a souligné Márquez.

Rappelant le décès de Jason Dupasquier, il a souligné : “Cela fait partie du risque que nous courons sur la piste et plusieurs fois nous voulons l’oublier et nous ne voulons pas le voir, mais quand des choses comme ça arrivent, qui arrivent heureusement moins mais elles le font, vous réalisez ce que vous êtes en jeu chaque fois que vous sortez sur la piste, pourquoi n’y a-t-il pas beaucoup de gens dans le monde capables d’aller à ces vitesses “.

“Ce sont des coups durs, qui font penser à beaucoup de choses, mais maintenant la seule chose qui reste dans ce cas est d’envoyer un gros câlin à toute l’équipe, à la famille et à tous leurs amis”a déclaré Marc Marquez.