“Quand je me suis blessé, j’ai commencé à sortir beaucoup et à boire”

27/05/2021 à 20:12 CEST

Daniel Guillen

L’arrière droit d’Arsenal, Hector Bellerín, s’est ouvert sur sa mauvaise vie lors d’une blessure à long terme dans une interview pour la chaîne Timsby sur YouTube: “C’était la première fois que j’étais blessé comme ça, mais je ne savais pas exactement ce qui se passait. J’ai commencé à sortir beaucoup, j’ai commencé à boire … Vous savez que pour un footballeur ce n’est pas ce que vous êtes censé. à dire, mais c’est la vérité “.

Catalan, qui en les dernières semaines, il a été lié au Real Betis ou au PSG, a assuré qu’il n’en avait pas honte et a remercié ceux qui l’ont aidé à renverser la situation: “J’ai eu la chance d’avoir des joueurs et des entraîneurs qui savaient ce que je faisais, et ils m’ont dit que ce n’était pas la bonne façon de le faire. Je me suis senti très chanceux pour ça. “. “Je n’ai pas honte non plus: pour moi, c’était la meilleure façon de gérer mes sentiments”, a-t-il déclaré.

L’ancien joueur de Barcelone en a profité pour normaliser les problèmes de santé mentale dans le monde du football: “Nous avons nos problèmes et nous avons nos problèmes de santé mentale. Et quand ils nous enlèvent le football, qui est fondamentalement votre identité, nous trouvons cela difficile.”.

Peu de proéminence dans la dernière ligne droite

Bellerín est l’un des joueurs les plus importants de l’arsenal de Mikel Arteta. Cependant, Ces derniers jours, il a perdu du poids et ses minutes ont été réduites: lors des 13 derniers matchs Premier, il n’a participé qu’à trois reprises.. Les Londoniens ont été exclus des compétitions européennes pour la première fois depuis 26 ans.

L’équipe de 26 ans a encore deux saisons sur son contrat, mais Je ne ferais pas de regard sur un changement de décor vu sa situation délicate au sein de l’équipe. Équipement comme Le PSG ou le Real Betis auraient déjà demandé à leur entourage la possibilité de quitter Londres et entamer une nouvelle étape dans une équipe présente dans les compétitions européennes.