“Quand je rêve”: Crystal Gayle prend d’assaut les charts en 1978

Crystal Gayle était dans la forme de sa vie lorsqu’elle a dévoilé son cinquième album studio When I Dream le 2 juin 1978. Elle est entrée dans la sortie avec un Grammy Award nouvellement sur la cheminée, décerné quatre mois plus tôt pour la meilleure performance vocale féminine avec le crossover smash « Don’t It Make My Brown Eyes Blue ».

Cette ballade était le troisième sommet des charts country pour Gayle, la plus jeune sœur de Loretta Lynn, qui faisait ce compte à rebours depuis 1970, mais c’est celle qui lui a apporté un tout nouveau public pop. L’album qui en est sorti, We Must Believe In Magic, est devenu disque de platine en Amérique, atteignant le n ° 12 de la pop et passant six semaines à la deuxième place du palmarès country LP.

Alors que ce succès aux Grammy arrivait, Gayle se dirigeait à nouveau vers la première place de l’enquête country avec “Ready For The Times To Get Better”, qui provenait de son précédent album, Crystal de 1976. Vint ensuite When I Dream, qui produisait la prochaine chanson de la carrière de Crystal dans les trois semaines suivant l’apparition de l’album.

Pays frappé par un Britannique

Ce single principal était “Talking In Your Sleep”, écrit par Bobby Wood et l’écrivain britannique Roger Cook, environ trois ans après le début de sa nouvelle incarnation à Nashville après un grand succès chez lui en tant qu’auteur-compositeur pop et leader avec Blue Mink. “Sleep” est allé passer deux semaines au sommet du palmarès country en août et est devenu un succès pop aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La nouvelle année 1979 a apporté un troisième numéro 1 d’affilée dans ce genre avec un autre morceau de When I Dream, “Pourquoi avez-vous laissé celui pour lequel vous m’avez laissé”. L’album s’est transformé en un autre vendeur de platine pour Gayle, qui continue son emploi du temps chargé à ce jour.

« Talking In Your Sleep », « Why Have You Left The One You Left Me For » et la chanson-titre de When I Dream

