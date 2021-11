« Quand je suis arrivé au Barça j’avais encore peur »

11/04/2021

Le à 22:37 CET

Pau Gasol a été le protagoniste de ce jeudi sur le Twitch d’Ibai Llanos. L’ex-azulgrana a discuté avec le youtuber de sa docuserie, ‘Le plus important, c’est le voyage’, qui sera diffusé en avant-première sur Amazon Prime, le 12 novembre.

Pendant le spectacle en direct d’un peu plus d’une heure, ils ont vu certaines parties du quatre chapitres il a les docuseries dans lesquelles il parle de sa vie personnelle et professionnelle. Gasol a annoncé le 5 octobre qu’il quittait le basket-ball après une carrière enviable pleine de succès et maintenant, il se concentre sur d’autres problèmes qui sont également liés au basket-ball.L’attaquant a parlé de sa dernière étape dans le Barça et a affirmé que « c’était un cadeau de terminer sa carrière sportive dans l’équipe de Barcelone ». Il a également reconnu que lorsqu’il a fait ses débuts, « il avait encore peur » à cause de la blessure qu’il avait subie précédemment et qu’il était sur le point de le faire sortir de la piste et que cela aurait pu lui laisser de graves séquelles physiques pour le reste de sa vie.. Cette peur a disparu grâce à sa famille et à l’équipe, a-t-il déclaré à Ibai.

SOUVENIR POUR KOBE ET L’ILLUSION DES JEUX

Il se souvenait aussi de sa grande ami et coéquipier des Lakers, Kobe Bryant. Pour Gasol, il était comme un frère et l’accident tragique qu’il a eu avec une de ses filles et sept autres personnes a été un coup très dur qu’il est encore en train de digérer.

Finalement, A noter que ses derniers Jeux Olympiques. Gasol a pu participer à la compétition au Japon en raison de la pandémie et si cela avait été un an plus tôt, il n’aurait pas pu participer.