Quand Jimmy Greaves a pris un coup de poing dans les côtes de Mike Tyson alors que le regretté Tottenham a interviewé la légende de la boxe sur Saint et Greavsie

Le monde du football rend hommage à Jimmy Greaves après le triste décès de l’icône de Tottenham à l’âge de 81 ans après une longue maladie.

L’ancien attaquant restera dans les mémoires comme l’un des buteurs les plus cliniques de l’histoire du football anglais et la moitié de l’une des émissions de football les plus appréciées à la télévision – Saint et Greavsie.

Jimmy Greaves est devenu un expert de la télévision populaire aux côtés de l’ancien attaquant de Liverpool Ian St John – Saint and Greavsie était LE spectacle de football à la fin des années 80/début des années 90

Avec l’ancien attaquant de Liverpool et d’Écosse Ian St John, ils ont dirigé l’une des émissions de football les plus emblématiques des années 80 et du début des années 90.

Et talkSPORT a poursuivi les hommages à l’ancienne star des Spurs, de Chelsea, de West Ham, de l’AC Milan et de l’Angleterre en parcourant les archives, de retour à la deuxième étape de sa carrière en tant que l’un des meilleurs diffuseurs sportifs à la télévision.

Ce ne sont pas souvent deux titans de sports complètement différents qui s’affrontent – ​​à moins que vous ne soyez Rocky et Thunderlips, bien sûr.

Mais, en 1988, Greaves a affronté Mike Tyson – alors l’un des hommes les plus reconnaissables du sport – sur le ring.

C’est l’un des grands moments de l’émission populaire et Greaves a obtenu plus que ce qu’il avait prévu.

Mike Tyson frappe Larry Holmes en 1988 quelques mois seulement avant de discuter avec Jimmy Greaves

Il s’est rendu à Catskill, dans l’État de New York, juste pour passer du temps avec «The Baddest Man on the Planet» qui, à ce moment-là, venait de remporter son 34e combat consécutif et préparait un rumble avec le Britannique Frank Bruno.

Après avoir éliminé Tony Tubbs à Tokyo, pour conserver ses titres WBA, WBC et IBF des poids lourds, Greaves était peut-être un adversaire improbable pour Tyson.

Néanmoins, le plus grand attaquant anglais jamais visité à New York pour affronter le prodige de la boxe de 21 ans dans le cadre de la fantastique couverture par ITV de la finale de la FA Cup 1988 entre Liverpool et Wimbledon.

Et c’est une pièce d’or à la télévision alors que Greaves affronte The Champ – Jimmy se fait même quelques coups dans les côtes ! Découvrez-le ci-dessous…

En ce qui concerne les captures de grands noms, Saint et Greavsie ne se sont pas seulement arrêtés au “Baddest Man on the Planet”. Non, ils se sont également rendus à New York et ont rendu visite au futur président des États-Unis – et Donald Trump a même participé au tirage au sort de la Rumbelows Cup !

“Pour être juste envers Donald, il était vraiment bon avec nous”, a déclaré St John au Guardian en 2016.

«Il a respecté le fait que Jimmy et moi étions d’anciens pros et a posé des questions à ce sujet alors que l’équipe se préparait à filmer le tirage au sort. Nous avons également eu une bonne discussion sur le golf car il était vraiment intéressé par cela et nous avons joué un peu.

“Mais, comme je l’ai dit, il n’avait aucune idée du football et certainement aucune idée de ce qu’était Rumbelows. Nous n’avons pas pris la peine de lui expliquer.

Il n’aurait donc aucune idée de l’ampleur du rapprochement entre Manchester United et Leeds.