Quand John Cena a mangé Roman Reigns vivant au micro et lui a fait oublier ses répliques à la télévision en direct

Roman Reigns et John Cena pourraient se diriger vers une trajectoire de collision pour SummerSlam.

La WWE va remplir le stade Allegiant à Las Vegas le 21 août et il a été rapporté qu’ils vont traiter cet événement comme un WrestleMania car c’est leur premier spectacle de stade à pleine capacité depuis le début de la pandémie de coronavirus.

WWE

Reigns est la meilleure chose qui se passe à la WWE en ce moment, selon CM Punk

Reigns domine actuellement en tant que champion universel et est la plus grande star de toute l’entreprise. Cena est à Hollywood depuis quelques années, mais a également ouvertement déclaré son désir de revenir à la WWE.

Les rapports suggèrent que les deux se rencontreront à SummerSlam et ils ne se sont rencontrés qu’une seule fois auparavant. C’était de retour à No Mercy en 2017, quelques mois seulement après que Reigns ait battu The Undertaker à WrestleMania.

C’est bien avant l’arrivée du chef tribal en 2020. Reigns était toujours poussé dans le rôle principal qu’il occupe maintenant et la WWE pensait que des victoires sur Undertaker et Cena l’y amèneraient.

Cependant, Cena, 16 fois champion du monde, n’était pas d’humeur à ouvrir la porte à Reigns et à s’allonger. Il a donné à l’ancien homme de Shield une véritable leçon au micro lors de leur signature de contrat sur RAW.

WWE

Roman Reigns a été poussé à ses limites au micro avec John Cena

Alors que le directeur général de RAW de l’époque, Kurt Angle, présidait les débats, la salve d’ouverture de Cena a donné le ton à la colère que Reigns était sur le point de subir.

“Roman Reigns a été la perspective de premier plan qui a été protégée contre quiconque et tous ceux qui se mettent sur son chemin”, a déclaré Cena. « Et puis il y a moi. Et nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et tu me connais, je te connais, et tu sais que j’ai zéro F à donner et je suis le seul mec contre qui il n’y a aucune protection.

“Et c’est pourquoi je veux combattre Roman Reigns parce que je sais que Roman Reigns ne veut pas me combattre.”

John Cena est 16 fois champion du monde

La réfutation de Reigns a expliqué que Cena n’était pas aussi important qu’il le pensait. Il a fait référence à la “retraite” de The Undertaker à WrestleMania – comme nous pensions que c’était le cas à l’époque – comme une réalisation beaucoup plus importante.

“Vous êtes le grand chien”, a répondu Cena. « Tout le monde là-bas le sait, tout le monde ici ? J’essaye encore de comprendre. Tu vois Roman, je suis ce que tu appellerais une figure polarisante.

«Chaque semaine, il y a des gens qui applaudissent parce qu’ils défendent ce en quoi je crois. Et puis il y a des gens qui huent parce qu’ils ne le font pas. Et chaque semaine, vous pouvez entendre ces gens qui veulent désespérément que je change le contenu de mon personnage, peut-être un petit tour de talon.

« Mais avec toi, c’est différent. Je ne sais pas si quelqu’un vous a déjà dit cela – ils vont et viennent avec vous parce que quand ils vous regardent, ils voient ce que je vois : un bootleg de John Cena créé par l’entreprise.

Cena a déchiré Reigns et de manière experte

“Ce con ici, ce n’est pas le gars”, a poursuivi Cena. « Mec, tu n’es qu’un gars. Un gars qui essaie si désespérément de remplir des chaussures que vous ne le ferez jamais. Écoutez attentivement, jeune homme… Je ne suis pas l’Undertaker. Je ne suis pas un vétéran battu à la fin de sa carrière avec une mauvaise hanche.

«Je suis le plus rapide, le plus fort et le plus affamé de toute ma vie. Et la raison pour laquelle vous ne signerez pas c’est parce que vous savez si vous faites votre empire romain… (Vous ne pouvez pas me voir narguer) »

Ouah. Cena a préparé Reigns dans cet échange. Les fans avaient fait des allers-retours sur Reigns pendant très longtemps et Cena a trouvé un moyen très intelligent d’exprimer exactement pourquoi cela sans abandonner le jeu proverbial.

Il l’a fait s’adapter, mais a également expliqué très clairement à tous ceux qui savent quelque chose sur la lutte ce qui se passait – la WWE essayait de faire Reigns depuis des années et cela ne fonctionnait pas comme ils l’avaient espéré.

Reigns a dû apprendre beaucoup de leçons à la dure en se réveillant avec John Cena

Reigns s’est mis à expliquer à Cena pourquoi les fans l’ont hué après tant d’années d’agitation, de loyauté et de respect lorsqu’il a oublié ses répliques. Cena a décidé d’être cruelle pour être gentille.

«Ça s’appelle un promo kid et si vous voulez être« The Big Dog », alors vous allez devoir apprendre à le faire, alors allez-y. Rendez-vous au quatrième mur.

Finalement, Reigns a fait sortir ce qu’il voulait dire. Il a expliqué que pour un, Cena était nul et deux, Cena était maintenant tout ce qu’il avait dit qu’il détestait chez les travailleurs à temps partiel. Il revient maintenant si le salaire est suffisamment important et essaie de supprimer les «jeunes talents» qui pourraient le dépasser – mais il ne peut pas le faire avec Roman.

C’est à ce moment-là que Cena l’a vraiment allumé.

WWE

Beaucoup pensent que Cena a aussi battu The Rock au micro

“Vous avez fait? Vous avez fait? Vous voyez parce que Roman Reigns est un imbécile. Roman Reigns est un foutu idiot. Il y a un vieil adage qui dit qu’il vaut mieux se taire et faire croire aux gens que vous êtes stupide que de l’ouvrir et de leur donner raison.

« Vous de tous, vous valsez ici et utilisez la même excuse pathétique que toutes les autres personnes avant vous. Toi, avec tous tes dons et toutes tes opportunités, tu as le culot de m’en vouloir. C’est bon, c’est bon gros chien. Félicitations, il vous a fallu cinq ans pour faire une promo à moitié décente, mais maintenant je suis sur le point de vous réduire à la taille.

“Donc, tout le monde là-bas pense que j’ai cette pelle mystique et dorée. Que j’ai ces pouvoirs magiques qui me permettent de tout contrôler et de garder le destin de tout le monde. Mec, je ne peux pas dire si tu es aveugle ou stupide.

« Regardez et écoutez : ils (les fans) détiennent les clés. Ils l’ont toujours fait, ils le feront toujours. Mais tu dois me blâmer. C’est bon j’entends ce vacarme depuis dix ans et je ne suis pas encore fatigué. Je suis assez fort, j’ai été appelé bien pire par beaucoup plus dur.

John Cena et Roman Reigns se sont rencontrés en 2017

« Mais vous croyez en fait que je suis un requin. Que je retiens tout le monde. Que je nage jusqu’au sommet et que je les garde sous l’eau à tout prix. Je suis à la hauteur de toi mon pote, je n’ai pas participé au Main Event de WrestleMania depuis cinq ans. J’étais le match d’ouverture à SummerSlam.

“J’ai été honoré et privilégié de remporter le titre des États-Unis à ce stade de ma carrière et de l’utiliser comme un phare d’opportunité pour présenter de nouvelles superstars à la WWE comme Kevin Owens et AJ Styles pour n’en nommer que quelques-uns. Vous avez pris le titre américain comme une rétrogradation.

« Et vous restez là et me blâmez. Amende. Je te blâme. Je suis toujours là parce que tu ne peux pas faire ton travail. En ce qui concerne cette cour, vous ne l’avez probablement pas encore appris. Il n’y a qu’une règle : s’avancer ou s’écarter. Et au fil des ans, il y en a eu quelques-uns à intensifier, mais personne pour suivre le rythme.

“Et puis j’entends enfin parler de ce gars-là. Le mec. Les règnes romains. Celui qui peut suivre. Et maintenant je te regarde, je t’écoute. Vous devriez avoir honte que je sois à temps partiel parce que je peux le faire à temps partiel mieux que vous ne pourrez jamais le faire à temps plein.

Un véritable passage de flambeau entre John Cena et Roman Reigns

La phrase “Je suis toujours là parce que tu ne peux pas faire ton travail” était tellement tranchante à tant de niveaux. Encore une fois, pour ces fans au courant, Cena est là pour aider à faire disparaître Reigns parce que c’est ce dont la WWE a besoin et cela n’a pas fonctionné jusqu’à présent. Tout ce que Cena a dit était vrai et comme le dit le vieil adage, la vérité fait mal.

Toute la bataille promotionnelle a été une leçon pour Reigns. C’était un exercice avec l’un des meilleurs à le faire au micro. Un homme que beaucoup croient a battu The Rock de la même manière lors de leur querelle.

Bien sûr, Reigns a remporté le match. Il allait toujours le faire. Mais il a grandi en tant qu’interprète à partir de cette rivalité et nous pouvons maintenant la revisiter avec Reigns dans une stratosphère totalement différente.