Quand John Cena dit qu’il va arrêter de lutter avec la WWE

De retour à la WWE, c’est un tout nouveau monde. Une nouvelle distribution de personnages, une nouvelle direction avec l’entreprise, de nouvelles plateformes, un nouvel environnement. Il y a là un défi. Me mettre au défi à 44 ans de revenir en arrière, il y a là un défi intrinsèque ; il y a là un ensemble différent de circonstances. C’est un bon défi à bien des égards. Mon corps pourrait me dire après ce séjour prolongé : « Mec, tu as fini » ou il pourrait me dire : « Tu es tellement loin d’avoir fini, c’est fou. » C’est une autre conversation intéressante avec moi-même. Si je deviens physiquement plus lent, j’ai dit ouvertement à tout le monde que je continuerai à le faire jusqu’à ce que je sente que j’offense le client. Je vais continuellement aller là-bas et faire ce que je peux pour contribuer et ajouter. Je ne veux pas aller là-bas et me dire : ‘D’accord, laisse-le sortir et (faire son truc).’ Je ne suis pas dans ça parce que je sais ce que c’est que de payer un billet. Si je devais obtenir cela sur ce tour de piste, c’est une chose humiliante et difficile que je vais devoir surmonter. Si j’obtiens le contraire et que je me dis : “Tu es plus rapide et tu peux mieux faire certaines choses et coexister et définir une nouvelle personnalité”, alors c’est une nouvelle conversation parce qu’il ne me reste plus beaucoup de temps et si je veux le donner comme , ” Engageons-nous vraiment dans cette chose et allons-y vraiment à fond “, c’est un choix honnête où d’autres choses devront passer au second plan.