Selon des sources qui se sont entretenues avec Collider, John Wick: Chapitre 4 lancera la photographie principale en juin, avec des caméras roulant partout dans le monde. La majeure partie du tournage aura lieu à Berlin, en Allemagne et à Paris, en France, car ces villes feront partie intégrante de l’histoire du chapitre 4. Il en va de même pour New York et le Japon, des photographies supplémentaires étant également prévues pour ces endroits.