Quand Jon Jones a étouffé le légendaire Lyoto Machida debout

Jon Jones est maintenant facilement l’un des plus grands artistes martiaux mixtes de tous les temps.

Résidant maintenant dans la division des poids lourds, il veut à juste titre être payé de manière appropriée pour faire face au nouveau champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, à ses débuts.

Lyoto Machida, à droite, a été présenté comme le test le plus difficile de la carrière de Jones lors de leur rencontre en 2011

Ses réalisations chez les poids légers et les poids lourds sont autres que celles de ses pairs et il a battu presque plusieurs générations d’étoiles en route pour dominer pendant plus d’une décennie à 205 livres.

Cela fait dix ans qu’il est devenu le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC à 21 ans lorsqu’il a battu Mauricio Rua à l’UFC 128 en mars 2011, puis impressionné dans sa deuxième défense contre la légende qu’était Lyoto Machida en décembre.

«Lyoto m’a intimidé», a déclaré Jones à la chaîne YouTube de l’UFC. «Il est probablement l’un des gars les plus intimidants contre lesquels je me suis battu. J’avais l’impression d’être ce jeune champion brut et Lyoto était lui-même ce champion très habile, très propre et bien répété.

Jones a battu Rampage Jackson lors de sa première défense de titre, puis a affronté Machida, qui a continué à rattraper Jones alors que le champion lançait ses coups de pied

«Il est si peu orthodoxe. Il a combattu dans la position gaucher et il pouvait très bien frapper avec les deux jambes, il pouvait très bien frapper et c’était un combattant très instruit.

«De nombreux combattants d’artistes martiaux mixtes se bagarrent, mais Lyoto s’entraîne depuis l’âge de cinq ans.»

Jones a expliqué comment Machida avait une longueur d’avance sur lui dans le concours, mais après avoir fait un ajustement suivant les conseils de son entraîneur, cela a sonné le glas pour Machida.

«Chaque fois que je jetais un coup de pied, Lyoto le chronométrait et me rattrapait au visage avec un coup de poing. Et il l’a fait plusieurs fois. Mon entraîneur de kickboxing a dit: « Jon, vous devez soit mieux préparer les coups de pied avec vos mains, soit simuler le coup de pied et lancer un coup de poing. »

Jones a prouvé sa ténacité en mangeant les attaques féroces de Machida

«J’ai simulé le coup de pied et jeté un coup de pied gauche et il a atterri dur. Cela le fit vaciller et le laissa tomber à genoux. Au moment où il se remit sur ses pieds, je l’avais en position de prise de tête. J’avais le cou assez serré et honnêtement, j’avais l’impression que j’aurais pu lui casser le cou à ce moment-là. Je l’ai étouffé, mec et c’était magnifique.

«Quand j’étais jeune, mes entraîneurs parlaient toujours de Machida. «Lyoto donne un coup de pied comme ça» etc. J’ai répondu à beaucoup de questions la nuit où j’ai battu Lyoto Machida. Cela signifiait beaucoup pour moi », a ajouté Jones.

Une fois que Jones a eu Machida dans une prise de tête, l’écriture était sur le mur et il a étouffé son adversaire en se tenant debout

Machida a été endormi par Jones et l’a laissé tomber au sol

Machida est toujours en compétition à ce jour pour Bellator chez les poids mi-lourds, mais il a eu un sort chez les poids moyens à l’UFC et a même été défié pour le titre, sans succès.

Jones a maintenant une fiche de 26-1 avec sa seule défaite contre Matt Hamill que le président de l’UFC, Dana White, voulait renverser depuis longtemps. Il a également un no contest sur son record de sa deuxième victoire sur Daniel Cormier à la suite d’un test de dépistage de drogue raté.

Et après avoir dominé si longtemps, cherche à faire ses preuves au pays des géants.

Ses débuts chez les poids lourds devraient être un combat épique et il est ridicule de suggérer qu’il a peur de s’attaquer au frappant Francis Ngannou compte tenu de sa liste de cuirs chevelus. Il veut juste être payé en conséquence.

«Dépensez un peu pour gagner beaucoup», a-t-il tweeté en référence à la nécessité pour ses patrons d’ouvrir leur chéquier.