Quand Jon Stewart a annulé l’émission de Tucker Carlson ⋆ .

Toutes les quelques années, un clip de l’apparition de Jon Stewart en 2004 sur Crossfire de CNN refait surface, et toutes les quelques années, c’est si bon à regarder. C’était l’apparence où Stewart a fait des clowns sur Tucker Carlson (et le co-animateur Paul Begala) si fort que le réseau a annulé toute l’émission.

Je vais supposer que la raison de la renaissance la plus récente du clip est que Joy Reid a mentionné l’incident avec désinvolture lors de son retrait décadent de Carlson plus tôt cette semaine.

«Juste parce que la CIA a rejeté votre demande, je veux dire, écoutez, tout s’est bien passé pour vous. Vous avez eu une belle carrière ici à MSNBC – oh, en fait cela n’a pas fonctionné. Ecoutez, vous étiez génial sur CNN, cependant, jusqu’à ce que Jon Stewart vous humilie. Mais ça va, tu vas bien. Les choses vont très bien pour vous », a déclaré Reid dans son émission, The ReidOut, lundi soir.

Au cas où vous ne l’avez jamais vu, ou si vous avez et voulez juste revivre votre joie, voici l’échange de 2004 dont parle Reid:

C’est incroyable.pic.twitter.com/WUbQGacpQT – Keith Edwards (@keithedwards) 4 mai 2021

Crossfire était sur CNN depuis 1982. Il présentait deux experts – un libéral et un conservateur – et les faisait se battre sur des questions politiques et sociales. C’était, comme Stewart l’appelait, du «piratage partisan».

Bien qu’il n’y ait évidemment aucune concurrence avec Fox News en termes d’effet dévastateur que ce genre de théâtre politique a eu en aggravant et en exploitant le fossé idéologique massif entre les Américains, Crossfire a certainement fait de son mieux.

«Vous faites du théâtre alors que vous devriez faire un débat», a déclaré Stewart aux animateurs après s’être moqué du nœud papillon de Carlson et avant de continuer à implorer les animateurs d’arrêter de plaisanter et de l’écouter. Carlson n’a clairement aucune idée de la façon de répondre aux critiques sérieuses de Stewart et il est réduit à feindre la confusion sur les raisons pour lesquelles l’homme de Comedy Central ne fait pas assez de blagues.

Prenez certainement deux minutes pour regarder le clip complet, mais voici ma partie préférée de l’échange:

Stewart: Ce que je veux dire, c’est que lorsque vous avez des gens pour des réflexes, des propos réactionnaires … Tucker: Attends, je pensais que tu allais être drôle! Stewart: Non. Non, je ne serai pas ton singe. (Énorme rire du public.) Je regarde votre émission tous les jours et ça me tue, c’est tellement douloureux à regarder. Parce que nous avons besoin de ce que vous faites. C’est une excellente opportunité que vous avez ici pour dissuader les politiciens de leur marketing et de leur stratégie – Tucker: (souriant d’un air maniaque) Est-ce vraiment Jon Stewart? Stewart: Ouais, c’est quelqu’un qui regarde votre émission et qui n’en peut plus, je ne peux tout simplement pas.

Trois mois plus tard, un nouveau président a pris la relève de CNN et a annulé l’émission ainsi que le contrat de Carlson avec le réseau. Il a spécifiquement cité l’apparition de Stewart dans l’émission et a déclaré qu’il était «de tout cœur» d’accord avec l’accusation selon laquelle l’émission «blessait l’Amérique».

Si ce clip ci-dessus vous a laissé en vouloir plus, voici le segment complet de 2004:

(image: capture d’écran)

