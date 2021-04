Quand Kanye West a enfreint le code de conduite

Late Orchestration est le premier des deux seuls albums live d’un homme animé par son obsession du spectacle et de la théâtralité. C’est un peu fou ce n’était pas le premier d’une série – un album live pour chaque album. Ou peut-être, à tout le moins, à chaque tournée? Mais Kanye WestSon ambition et son perfectionnisme ne laisseraient pas de place dans le calendrier pour cela.

Sorti le 24 avril 2006, Late Orchestration a été l’un des premiers signes que Kanye deviendrait obsédé par des notions artistiques qui semblaient archaïques au début mais faisaient partie de sa vision de créer un art qui transcende le temps. Si le hip-hop devenait la force dominante de la musique pop – West étant l’un des principaux précurseurs de cela – pourquoi ne pouvait-il pas le marier avec le classique, un autre style qui dominait autrefois le paysage musical?

Le disque et la performance sont impressionnants, bien sûr, mais se sentent presque pittoresques par rapport à ce que West continuerait à faire à la fois musicalement et dans ses performances live.

Late Orchestration est une sortie plus compagnon que ce à quoi on pourrait s’attendre de Kanye. Il a été enregistré le 21 septembre 2005 dans les célèbres studios Abbey Road, moins d’un mois après Enregistrement tardifla sortie de, lors d’une session pour laquelle Kanye a fait appel à un orchestre entièrement féminin de 17 musiciens pour donner vie à sa vision.

Une passion inégalée

La plupart des chansons choisies pour l’album avaient à peine été jouées en live. Il y a des moments où l’instrumentation diffère grandement de la version de l’album et Kanye, se poussant dans un domaine entièrement nouveau, ne sait pas comment rapper dessus. Il fait juste passer. (C’est drôle d’entendre Ye parler entre les chansons sans se lancer dans des tirades assez longues pour être qualifiées d’entracte.)

L’une des meilleures choses à propos de Late Orchestration est d’entendre des versions en direct de vers d’invités que nous n’entendrons probablement plus jamais en direct. Il est difficile d’imaginer une époque où Kanye, Lupe Fiasco, GLC et Consequence étaient tous dans une même pièce, jouant et collaborant. Quand Paul Wall n’est pas là pour faire son couplet, Kanye coupe une seule de ses répliques dans un intermède électrisant. Mais en dehors de quelques omissions dans les vers invités, l’un des seuls gros changements sur les versions live de ces chansons est l’apparition de John Legend sur «Heard ‘Em Say», ce qui vous fait souhaiter que vous puissiez revenir en arrière et le faire participer au version de l’album.

La passion que Kanye apporte à l’orchestration tardive est presque sans précédent – vous pouvez la ressentir dans sa voix. Le voir ou l’entendre en direct le fait encore plus ressortir. Il devient maniaque et souvent même essoufflé. Même sans Cam et Nas pour interpréter leurs vers, il porte l’épopée «Gone» tout seul.

En écoutant ces performances brutes aujourd’hui, il est clair qu’il y aurait un changement massif dans la mentalité de carrière de Kanye entre l’enregistrement tardif et L’obtention du diplôme – encore plus que d’écouter les deux albums séquentiellement. La différence entre Kanye aujourd’hui et Kanye à l’époque n’est pas aussi grande que les gens le pensent, mais quand les gens disent «le vieux Kanye», c’est ce qu’ils veulent dire.

