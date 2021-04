Quand Kelly Macdonald était-elle dans Harry Potter? ⋆ 10z viral

Kelly Macdonald comme Joanna Davidson et Helena Ravenclaw (Photo: BBC & Rex)

Appel à tous les fans de Line of Duty! Il est possible que vous ayez déjà vu DCI Joanne Davidson.

Les dernières émissions en cuivre plié sont également apparues dans Harry Potter – et les téléspectateurs de l’émission ne font que s’en rendre compte.

Joanne, interprétée par l’actrice Kelly Macdonald, a déjà joué dans le dernier film, Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, jouant un rôle essentiel.

Kelly a joué Helena Serdaigle, la fille de Rowena Serdaigle, qui a trouvé la maison Serdaigle à Poudlard.

Quand Harry cherche le diadème de Rowena Serdaigle, l’un des sept horcruxes créés par Voldemort pour garder son âme en sécurité, il s’approche du fantôme d’Helena Serdaigle pour obtenir de l’aide.

Pour tenter de le faire partir, elle lui dit qu’elle a déjà été interrogée sur sa localisation par une autre personne.

(Photo: BBC / World Productions / Steffan Hill)

Mais une fois qu’Harry dit à Helena qu’il va le détruire, elle l’informe finalement que l’horcruxe est “ à l’endroit où il est caché ”, alias la salle d’exigence.

Les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur joie de découvrir la connexion.

“ OMG HELENA RAVENCLAW IS BENT COPPER JO DAVIDSON ”, a écrit un utilisateur enthousiaste de Twitter.

«Quand vous réalisez que DCI Jo Davidson est aussi le fantôme Helena Ravenclaw dans Harry Potter & The Deathly Hallows Part 2…» a écrit un autre.

Une troisième personne a commenté: “ J’avais aujourd’hui des années quand j’ai réalisé que DCI Jo Davidson de #LineOfDuty est aussi le fantôme d’Helena Serdaigle de #HarryPotter et les reliques de la mort. ”

Plus: Harry Potter



Kelly garde actuellement les téléspectateurs sur le bord de leur siège en tant que Joanne dans le drame populaire de la BBC.

Son personnage, qui est maintenant le surintendant détective par intérim de l’équipe d’enquête sur les meurtres, semble avoir des liens avec le gang OCG.

Après l’avoir vue utiliser un salon de discussion privé pour parler avec une personne inconnue et avoir découvert ses téléphones à brûleur secret et sa relation douteuse avec Ryan Pilkington, les fans sont convaincus qu’elle est un cuivre plié.

Line of Duty est diffusé le dimanche à 21h sur BBC One.

