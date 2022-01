Quand Kron Gracie reviendra-t-il à l’UFC ? C’est son père, Rickson Gracie qui parle

Kron Gracie / UFC

Kron Gracie a débuté très fort à l’UFC en février 2019, battant Álex Cáceres en deux minutes. Il était déjà sur une séquence de 4-0 sans défaite après trois victoires à Rizin après ses débuts au Real Fighting Championship.

Mais lors de son deuxième combat dans l’octogone le plus célèbre du monde, il a été vaincu par décision unanime contre Cub Swanson.Même si le fait d’affronter cet adversaire en dit aussi long sur sa situation comme une promesse alors.

Kron Gracie et Cub Swanson après leur combat UFC d’octobre 2019

Plus de deux ans se sont écoulés et Kron Gracie n’a plus combattu. C’est plus, son père, Rickson Gracie, ne peut même pas assurer qu’il va recommencer, comme il le disait récemment dans Trocação Franca de MMA Fighting.

« En ce moment, on se donne un peu d’espace, tu sais ? Nous avons eu quelques petites discussions et maintenant il a déménagé dans le Montana, il est avec son nouveau gymnase là-bas, il s’entraîne. Je ne sais pas exactement quels sont ses plans pour le MMA, mais je le soutiens.

«Je sais qu’il a un grand potentiel, non seulement en tant que combattant, mais aussi en tant que grand professeur, un grand homme. Je le soutiens, et suis aussi curieux, comme tout le monde, de savoir ce qu’il va faire ensuite«.

