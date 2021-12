Quand Kwanzaa 2021 se termine-t-il ? | NowMyism.com

. Pour célébrer la fête de Kwanzaa, Sduduzo Ka Mbili exécute une danse guerrière traditionnelle zouloue le 23 décembre 2003 au Museum of Natural History de New York.

Kawanzaa, est le festival de sept jours qui a vu le jour en 1966, en l’honneur et l’exaltation du patrimoine africain. Cette édition qui a débuté le 26 décembre 2021, s’achèvera le 1er janvier 2022.

Sa fondatrice, l’enseignante et militante noire Malulana Karenga, a voulu affirmer avec Kwanzaa les traditions millénaires de l’Afrique, comme célébrer la récolte et partager les premiers fruits de la terre dans l’unité, c’est pourquoi j’ai adopté ce nom de la langue swahilie.

Avec Kawanzaa célébré en Amérique, les ancêtres africains et esclaves n’oublieraient jamais leurs racines et leur culture. Cependant, Karenga, au cours des premières années de célébration, a promu Kawanzaa comme une alternative et de rejet de Noël célébré par la race américaine blanche et chrétienne, mais aujourd’hui, après 40 ans, de nombreux adeptes de la fête préfèrent la célébrer avec Noël. ou le juif ‘Hannukah’.

Quelle est la vraie signification de Kawanzaa ?

Constatant que Kawanzaa n’a rien à voir avec une quelconque pratique religieuse, cette célébration se concentre davantage sur la culture, le maintien et l’exaltation des valeurs des êtres humains, et en particulier celles de la race noire ; des individus qui, à travers leurs histoires de lutte pour l’autonomisation, le respect de leurs droits et libertés, ont eu comme bastion les sept principes de la Noirceur » ou Nguzo Saba.

• Umoja (Unité)

• Kujichagulia (Autodétermination)

• Ujima (Travail Collectif et Responsabilité)

• Ujamaa (économie coopérative)

• Nia (Objectif et Direction)

• Kuumba (Créativité)

• Imani (Foi)

Le rite

La tradition veut que chaque année à Kwanzaa, pour chacun des sept jours et sept principes, une bougie soit allumée. Les sept bougies sont placées dans un kinara ou un chandelier. Il y a trois bougies rouges à gauche, trois bougies vertes à droite et une bougie noire au centre. Le rouge, le vert et le noir sont les couleurs de la fête. La bougie noire est allumée en premier. Le deuxième jour, la bougie rouge la plus externe est allumée avec la bougie noire. Le troisième jour, les bougies noires et rouges sont allumées avec la bougie verte d’extérieur.

Puis l’ordre repasse au rouge. Ceci est répété jusqu’à ce que les sept bougies soient allumées.

Lorsque la dernière bougie est enfin allumée, le 1er janvier commence le « karamu » tant attendu, une somptueuse fête du Nouvel An qui honore la mémoire des ancêtres avant les esclaves, ceux qui vivaient encore dans des communautés dominées par la jungle et le soleil.

Il est important de souligner le grand essor qu’a connu ce festival à ses débuts ; Kawanzaa a vécu sa splendeur au cours de ses deux premières décennies avec le mouvement de libération noir, mais malheureusement, au fil du temps, ses intentions ont décliné, et aujourd’hui on parle peu de l’héritage africain et des jours de sa commémoration entre les mois de décembre et début janvier.

Moins d’enfants afro-américains écoutent les histoires de leurs parents sur la signification des sept bougies et sur ce continent lointain d’où sont venus leurs ancêtres. Selon Keith Mayes, auteur d’un livre sur la célébration, environ 2 millions d’Américains célèbrent aujourd’hui « Kwanzaa », une très faible proportion par rapport aux 40 millions enregistrés dans le recensement comme Afro-Américains.

Jouer

Qu’est-ce que Kwanzaa ? Comment Kwanzaa est-il célébré ? Découvrez Kwanzaa pour les enfants dans cette vidéo de vacances amusanteSi vous avez déjà demandé « Qu’est-ce que Kwanzaa ? » ou « Comment Kwanzaa est-il célébré ? » alors c’est la vidéo pour vous ! Dans cette vidéo sur Kwanzaa pour les enfants, nous explorons les célébrations et les traditions de Kwanzaa. Kwanzaa est une merveilleuse fête qui commence le 26 décembre et se termine le 1er janvier. Tout au long de la vidéo, nous… 2020-12-22T19: 27: 09Z

