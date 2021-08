Quand la bêta de Splitgate se termine-t-elle ? Date de sortie complète

in

La version complète de Splitgate arrive très bientôt.

Splitgate est l’un des plus grands jeux au monde en ce moment. Après sa sortie en version bêta sur consoles en juillet, le FPS Halo x Portal a explosé en popularité et a presque rajeuni la scène Shooter. La sensation de tir d’arène classique combinée à un mouvement fluide a apporté un nombre massif de joueurs, mais quand le jeu complet sort-il?

Combien de temps dure la bêta de Splitgate ?

Après sa sortie en juillet, la version bêta de Splitgate n’était prévue que pour quelques semaines. Cependant, le nombre monstrueux de joueurs a entraîné la prolongation de la version bêta jusqu’à sa sortie. Cela signifie que vous pouvez jouer autant que vous le souhaitez, sans craindre que les serveurs ne se déconnectent de sitôt.

Date de sortie complète de Splitgate

La sortie complète du jeu est prévue pour août 2021. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que Splitgate quitte la version bêta dans les prochaines semaines, nous offrant un nouveau Battle Pass, plus de niveaux et plus de contenu.

Qu’est-ce que la bêta ?

Lorsque Splitgate quittera la version bêta et entrera dans sa version complète, les joueurs conserveront tous les skins et objets gagnés pendant la version bêta. Il semble également que les statistiques du compte se poursuivront, vous permettant de revenir sur vos performances au cours du mois bêta.

