Quand la confiance prend une mauvaise tournure

Nous adorons à l’autel de la confiance.

Ce merveilleux Nous pouvons faire cet état d’esprit. La confiance qui engendre Je veux conquérir le monde avec toi et te suivre jusqu’à la lune.

Cela vous fait gravir les échelons de l’entreprise très rapidement. C’est l’énergie du possible. C’est sexy. Jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Je n’avais pas beaucoup réfléchi à l’excès de confiance jusqu’à ce que je tombe sur une mise à jour de la recherche dans un numéro de 2020 de Harvard Business Review. « Vous ne vous sentez pas sûr de vous ? Passez du temps avec un coéquipier hubristique », HBR/septembre-octobre 2020, tiré du Journal of Experimental Psychology.

L’excès de confiance, affirme le chercheur principal Joey T. Cheng, est ce qui se produit lorsque nous regardons une situation d’une manière biaisée. Lorsque nous sommes trop confiants, nous jugeons mal notre valeur, notre opinion, nos croyances ou nos capacités et nous avons plus de confiance que nous ne le devrions, étant donné les paramètres objectifs de la situation.

Aie.

L’excès de confiance est l’un des biais les plus omniprésents dont le jugement humain est la proie. 93% des conducteurs américains prétendent être meilleurs que les conducteurs moyens. C’est statistiquement impossible. La crise des subprimes de 2008, et la grande récession qui a suivi, sont un exemple d’excès de confiance qui a mal tourné. Combien de fois avez-vous entendu un collègue déchirer le rendement au travail du PDG de votre entreprise ? Je pourrais faire un meilleur travail qu’elle, n’importe quel jour !

Peut-être. Probablement pas.

L’expérience vous dit quoi faire. La confiance vous permet de le faire. Champion de tennis Stan Smith

Il est tentant de considérer l’excès de confiance comme un défaut de caractère individuel. Détrompez-vous. Voici ce que Cheng et ses associés ont découvert dans leurs recherches.

Dans leur expérience, 104 étudiants de premier cycle ont été associés au hasard après avoir effectué individuellement une tâche informatique et évalué leur confiance dans leurs performances. Chaque binôme a ensuite collaboré à une extension de la tâche. Après avoir effectué conjointement cette extension, les participants ont révisé leur évaluation de leur performance individuelle.

Cheng et son équipe ont découvert que ceux qui travaillaient avec un partenaire trop confiant (excès de confiance = les auto-évaluations des étudiants n’étaient pas corroborées par leurs scores réels) devenaient eux-mêmes trop confiants. Des expériences ultérieures ont montré que l’effet persistait dans le temps et à travers diverses tâches.

L’excès de confiance est ainsi amplifié dans les troupeaux. Et cela peut facilement prendre une mauvaise tournure. Avez-vous déjà travaillé dans une équipe où tout le monde s’engageait à respecter des délais qu’il ne pouvait pas respecter ? A la tête d’une organisation commerciale où votre PDG et vos commerciaux surestimaient systématiquement le potentiel de revenus et, à leur tour, échouaient habituellement ?

Pas beau. Potentiellement mortel. Si vous courez avec un troupeau de trop confiants, comment revendiquez-vous votre confiance à la bonne taille ? Où est cette voie médiane entre l’excès de confiance grandiose et le manque d’estime de soi ? Quelle est la zone où la croyance justifiée rencontre la réalité ?

4 habitudes qui favorisent la confiance à la bonne taille

1. Tout remettre en question

Examinez vos hypothèses. Vérifiez entièrement les données que vous utilisez pour prendre des décisions. Écoutez les gens qui ont plus d’expérience que vous dans l’arène où vous travaillez dur. Cela ne signifie PAS vous remettre en question. Ne vous suggère pas d’être trop critique envers vous-même, de ne pas prendre de risques ou de ne pas faire confiance à votre instinct. Cela signifie faire vos devoirs pour justifier ou réfuter vos instincts.

Il existe une technique de prise de décision à l’ancienne appelée Analyse du champ de force. C’est tellement simple – c’est ce que j’aime à ce sujet. Dans une analyse de champ de force, nous créons deux colonnes. Dans la colonne de gauche, nous listons toutes les forces qui existent en faveur d’une ligne de conduite. Dans la bonne, nous énumérons toutes les forces qui peuvent mettre en péril la même action. Pour chaque force susceptible d’entraver notre action, nous énumérons des tactiques qui nous aideront à surmonter cette barrière. Un processus simple. Rapide. Il clarifie immédiatement notre voie à suivre. Cela nous oblige à remettre en question nos hypothèses. Cela nous amène à la confiance qui se mérite.

2. Développez votre contexte

Nous sommes susceptibles d’être biaisés en faveur de l’excès de confiance lorsque, comme le suggèrent les recherches de M. Cheng, nous travaillons dans une bulle de collègues trop confiants. Lorsque nous cherchons à innover de manière agressive, un excès de confiance initial peut, en fait, être un bon début. Si l’on souhaite toutefois pérenniser cet élan, envisager un contexte plus large favorisera toujours des décisions plus éclairées.

Que font nos concurrents ? Que ne font-ils PAS ? Que puis-je/nous apprendre de leurs échecs ? Que puis-je/nous apprendre de leurs succès ? Comment ce que je/nous faisons s’intègre-t-il dans cet écosystème plus vaste ? Poser de telles questions nous amène à prendre des décisions plus éclairées. Cela conduit à une confiance enracinée.

3. Effectuer un bilan de compétences

Il y a 17 ans, j’ai eu un contrat avec un livre. Je me suis dit, eh bien maintenant que vous avez un livre, vous devez créer une entreprise autour de ce livre. Ça sonne bien, non? Avais-je réellement les connaissances et les compétences pour gérer une entreprise, trouver des clients bien rémunérés, augmenter la taille et les revenus ? J’avais au mieux des instincts décents.

Mes amis se sont tous rassemblés autour de moi. Ouais, tu peux le faire ! Et bien sûr, je peux me donner un discours d’encouragement, encore et encore. Tu peux le faire. Tu as ça. Tu peux le faire. Tu as ça. Le discours d’encouragement augmentera mon niveau de confiance et me motivera. Je crois au pouvoir de la visualisation et des affirmations positives. Dieu merci, je me suis également rendu compte que je n’avais pas les compétences essentielles pour lancer avec succès une entreprise. Je l’ai vraiment fait. J’ai rejoint un groupe de stratégie pour les petites entreprises à Manhattan pendant un an. Dans ce groupe, j’ai vite appris toutes les choses que je ne savais pas. Un discours d’encouragement ou une affirmation positive n’est pas ce qui a augmenté ma confiance en moi – l’apprentissage de compétences réelles l’a fait.

4. Parlez à votre conseil consultatif

Les personnes confiantes sont suffisamment confiantes pour faire appel aux conseils des autres. Ils ont leurs conseillers de confiance. Au mieux, tout un conseil consultatif. Lorsque nous savons qui appeler à un moment crucial, lorsque nous nous entourons de personnes intelligentes qui ont de la sagesse à offrir, lorsque nous avons le courage d’écouter et peut-être même de changer d’avis, eh bien, nous sommes suffisamment confiants pour apprendre. Lorsque nous sommes suffisamment confiants pour apprendre, nous sommes suffisamment confiants pour élargir nos horizons et approfondir notre compréhension.

J’ai personnellement vu des thérapeutes pendant plusieurs décennies, j’ai eu des coachs d’affaires, des conseillers en marketing, j’appartenais à un groupe Mastermind. Je fais peu de choses seul. Au moment où nous décidons de ne pas faire cavalier seul, nous commençons à faire preuve d’une véritable confiance. En fin de compte, oui, nous ferons certains des choix difficiles que nous devons faire seuls. La décision sera prise avec plus de confiance lorsque nous aurons été bien conseillés.

Amazon et les étagères de votre librairie locale débordent de littérature sur le développement personnel. Des livres qui vous expliquent comment surmonter les croyances limitantes. Ces livres sont un grand appel de ralliement pour susciter PLUS de confiance.

Pendant que vous absorbez l’inspiration utile que vous trouverez, restez conscient du mauvais tournant. L’excès de confiance est ce tour.

Faites semblant jusqu’à ce que vous fassiez ce tour. Surengager, surpromettre, surestimer est ce tour. Ignorer les preuves tangibles est ce tour.

Soyez confiant, s’il vous plaît. Très confiant. Permettez à votre confiance d’être informée par les 4 habitudes décrites ici. Ils vous alimenteront avec l’énergie de la vraie possibilité. Pas un vœu pieux.

Et c’est le meilleur type de confiance.

Auteur : Achim Nowak

Achim Nowak est un coach exécutif, un penseur d’affaires, un conférencier TEDx, un organisateur de Mastermind et un hôte de masterclass virtuel. Auteur de 3 livres sur la présence personnelle, Achim a aidé des centaines de PDG et de dirigeants de C-Suite dans des entreprises mondiales telles que Takeda, Sanofi, Owens Corning et Dover Industries à amplifier leur influence personnelle.… Voir le profil complet ›