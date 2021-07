Quand la cupidité s’arrête-t-elle ? 10z viral

— extrait du rapport Hartmann

Chaque aspect de la vie américaine a été corrompu par la cupidité. L’un des objectifs du gouvernement est de protéger à la fois les individus et la société contre une telle corruption, ce qui signifie protéger les personnes et les institutions contre les prédateurs avides. Dans cette tâche simple, au cours des 40 dernières années depuis que l’Amérique a adopté Reaganomics et Reaganism, notre gouvernement a échoué.

Nous avons autrefois appliqué des lois qui protégeaient les petites entreprises des oligarques cupides qui savaient qu’écraser ou racheter des concurrents et créer des monopoles était un moyen rapide, bien que destructeur pour la société, de s’enrichir. Nous avons vu comment John Rockefeller a brutalement écrasé des milliers de petites entreprises sur le point de devenir l’homme le plus riche du monde, et nous avons adopté des lois contre ses pratiques. De riches et puissants aspirants-Rockefellers ont embauché Robert Bork et Milton Friedman qui ont poussé sans relâche à la destruction de ces lois dans les années 1980, et Ronald Reagan a pris des mesures exécutives qui comprenaient l’arrêt de l’application de bon nombre d’entre elles, donc aujourd’hui notre secteur des petites entreprises est en crise et en difficulté.

Nous avons une fois appliqué des lois qui disaient que si une église ou un autre chef d’institution religieuse prêchait la politique du haut de la chaire, cette église perdrait son statut d’exonération fiscale. La télévision et la radio ont fait de plusieurs prédicateurs des multimillionnaires, et les cupides parmi eux ont conspiré avec les politiciens pour s’entraider au profit des deux. En conséquence, la religion a été goudronnée par la corruption de la politique, les petites églises en Amérique sont en crise alors que les Américains deviennent cyniques, et Pat Robertson, Franklin Graham et leurs semblables sont fabuleusement riches.

Nous avons autrefois appliqué des lois qui obligeaient les riches et les entreprises rentables à payer leur juste part d’impôts sur le revenu et d’autres impôts, de sorte que les impôts moyens des travailleurs étaient faibles et que notre gouvernement disposait de suffisamment de fonds pour construire et entretenir les infrastructures de transport, d’éducation et de santé de notre pays. Les gens avides et les entreprises qu’ils dirigeaient ont acheté des politiciens corrompus et finalement l’ensemble du Parti républicain (et un morceau de la taille de Joe Manchin/Kyrsten Sinema du Parti démocrate), alors maintenant, non seulement ils ont percé des milliers de trous dans notre code fiscal, mais le GOP est si effronté qu’il se bat contre tout nouvel argent pour les auditeurs de l’IRS qui pourraient attraper les tricheurs ultra-riches et les grandes entreprises fiscales.

Nous avons eu une fois des tribunaux qui ont appliqué nos lois avec un semblant de fidélité à l’intention du Congrès qui les a écrites. Les cupides considéraient bon nombre de ces lois comme des obstacles à leur acquisition de plus d’argent et de pouvoir et ont ainsi créé des organisations pour trouver, former et mettre dans des positions juridiques de pouvoir des personnes qui souscrivent au mantra «la cupidité est une bonne chose» du reaganisme. Maintenant, nous avons des juges sur la plus haute cour de notre pays qui sapent les lois qui protègent tout, des petites entreprises aux syndicats en passant par les droits civils.

Nous avions autrefois une main-d’œuvre largement protégée par la démocratie sur le lieu de travail, un système connu sous le nom de syndicats. Parce que les bons emplois syndiqués établissaient un plancher pour les salaires et les avantages sociaux que même les employeurs non syndiqués devaient égaler, en 1980 environ un tiers des travailleurs américains étaient représentés par un syndicat et un autre tiers d’entre nous bénéficiait d’une prospérité similaire même sans syndicat. Des employeurs cupides ont acheté des politiciens qui ont percé des trous dans ces protections, État par État, en l’appelant le « droit de travailler pour moins ». Aujourd’hui, le « droit de travailler pour moins » est la loi dans la majorité des États et, par conséquent, seulement 6 % environ des travailleurs américains de notre économie sont protégés par un syndicat.

Nous avions autrefois une éducation collégiale et professionnelle gratuite et presque gratuite pour tous les Américains qui le souhaitaient. Thomas Jefferson a estimé que sa création de l’Université de Virginie – une école explicitement gratuite – était plus importante que d’avoir été président, il a donc choisi que sa pierre tombale mentionne l’école mais pas la Maison Blanche. Abraham Lincoln a pensé qu’il était si important qu’il s’approprie des millions d’acres de terres à travers le pays et l’utilise pour établir un réseau de plus de 50 collèges et universités de « octroi de terres » comme MSU qui pourraient travailler la terre pour produire suffisamment de revenus pour que leurs étudiants puissent assister gratuitement ou presque gratuitement. Les administrateurs d’universités avides et les gens riches qui ne voulaient pas que leurs enfants aillent à l’école avec le « riff raff » de la classe ouvrière ont embrassé la fin de l’enseignement universitaire gratuit de Reagan en Californie et maintenant la dette des étudiants est devenue si grave qu’elle écrase une génération entière de jeunes Américains d’une manière cela n’existe tout simplement dans aucun autre pays développé du monde.

Nous avions autrefois des lois exigeant que les hôpitaux et les compagnies d’assurance maladie soient à but non lucratif, de sorte que lorsque je dirigeais une petite usine dans le Michigan au début des années 1970, les dépenses de santé de mes employés s’élevaient à environ 30 $ par mois et par personne. Les républicains de Nixon à Reagan ont travaillé dur pour renverser ces lois État après État et ont permis une consolidation massive des secteurs de l’assurance maladie et des hôpitaux, de sorte qu’aujourd’hui, 30 $ ne couvriront même pas votre co-paiement pour prendre votre température.

Nous avions autrefois un système électoral où les gens n’étaient retirés des listes électorales que s’ils mouraient ou déménageaient hors de l’État. Aujourd’hui, les politiciens cupides « purgent » régulièrement les listes électorales des personnes qui, selon eux, voteront contre eux. Le gouverneur de Floride de l’époque, Jeb Bush, par exemple, a purgé 94 000 personnes, pour la plupart afro-américaines, des listes électorales de Floride au cours des mois précédant les élections de 2000, empêchant suffisamment d’électeurs « indésirables » de voter pour qu’une Cour suprême corrompue puisse confier à son frère la présidence. . Dans les mois qui ont précédé les élections de 2018 en Géorgie, le secrétaire d’État Brian Kemp a purgé 340 134 électeurs, pour la plupart afro-américains, des listes juste à temps pour « battre » Stacey Abrams dans la course au poste de gouverneur par environ 55 000 voix. La Géorgie et 17 autres États ont maintenant adopté des lois faisant de cette pratique une pratique entièrement légale et routinière, et le Texas essaie d’obtenir sa propre loi similaire dans les livres.

L’apôtre Paul a écrit à son disciple Timothée que : «[T]hé qui sera riche tombez dans la tentation et dans un piège… car l’amour de l’argent est la racine de tout mal…”

Aujourd’hui, l’amour de l’argent est célébré, les milliardaires sont nos nouveaux rois et reines des rock-stars/astronautes, l’évasion fiscale signifie que vous êtes “intelligent”, et les gens écrasés par les dettes et qui luttent pour se débrouiller sans salaires et avantages sociaux décents sont ridiculisés comme « perdants » et « preneurs ».

Notre gouvernement a été corrompu par la cupidité et l’argent qu’il rapporte, et cette corruption s’est propagée comme un cancer à la religion, à l’éducation et aux professions d’aide comme les soins de santé.

Comme vous pouvez le voir dans le clip d’une minute (qui vaut vraiment la peine d’être regardé) en haut de cet article, le regretté sénateur Ted Kennedy a demandé un jour : « Quand la cupidité s’arrête-t-elle ? »

Avec le For The People Act nous offrant la possibilité de réduire le pouvoir des gros sous dans notre système politique et de prévoir un financement public important de nos élections, c’est la question de notre temps.

_______