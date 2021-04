Quand la F1 a failli démarrer une ou deux Super League

Le plan avorté de créer une Super League séparatiste avec une douzaine des plus grands clubs du football européen était peut-être l’exemple le plus flagrant d’un attentat à la bombe sportif ambitieux, mais il y a eu d’autres tentatives notables pour changer la voie d’un sport majeur, la Formule 1 incluse. .

L’instance dirigeante de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) de Formule 1, dirigée par Max Mosley à l’époque, a menacé de poursuites judiciaires lorsque des équipes malheureuses ont clairement indiqué leur intention de mettre en place un championnat échappé en 2010.

Les tensions ont atteint un point d’ébullition lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2009 lorsque neuf équipes – dirigées par les poids lourds Ferrari et McLaren – ont annoncé qu’elles planifiaient leur propre championnat.

Ils ont contesté collectivement l’annonce par la FIA de modifications unilatérales des règles et d’un plafond budgétaire volontaire de 55 millions de dollars pour les équipes. Aucune des deux parties n’était disposée à reculer.

Le président de Ferrari, Luca di Montezemolo, était en désaccord avec son homologue de la FIA Mosley, tandis que le double champion Fernando Alonso et l’ancien champion Jacques Villeneuve ont exprimé leur inquiétude quant à la direction que prend la F1.

La Formula One Teams Association (FOTA) a intensifié les choses en divulguant un calendrier pour sa série de séparations proposée, peut-être dans le but d’appeler le bluff de la FIA et de montrer qu’elle signifiait des affaires.

Après quelques jours, la FOTA et la FIA sont parvenues à un accord après d’autres discussions. En août, tout était fini. Le différend est bien rapporté par le Guardian ici >>>

Avant la menace d’échappée de 2009, en 1991 – Mosley et Bernie Ecclestone ont en effet dirigé leur propre «série» d’échappées qui s’est avérée être une course. Le Grand Prix d’Afrique du Sud réunissant toutes les principales équipes britanniques ou garagistes dans un coin et les grandes équipes dans l’autre

Les équipes dirigées par la FISA, alignées sur la FIA et dirigées avec véhémence par le président Jean Marie-Balestre ont boycotté la course alors qu’Ecclestone-Mosley avait l’intention d’étrangler l’organisation à court d’argent, et a formé le Championnat du monde des pilotes professionnels (WPDC) pour aller de pair avec F1 organisée par la Fédération mondiale du sport automobile – le remplacement de la FIA qu’ils avaient prévu.

Balestre n’a pas interdit la course de Kyalami en 1981, remportée par Carlos Reutemann dans une Williams, mais lui a plutôt donné le statut de “ Formule Libre ” et de non-championnat, réalisant qu’Ecclestone et Mosley signifiaient des affaires.

Peu de temps après un accord a été conclu pour rétablir l’ordre pour la prochaine course à Long Beach, où toutes les équipes se sont réunies pour ce qui est devenu la première course de la saison 1991. Mais le FOCA avait remporté une victoire majeure, marquant le début de la fin du règne tyrannique de Balestre sur la FIA.

L’histoire montre que peu de temps après la menace de cette échappée, Ecclestone a pris le contrôle de la F1 avec le FOCA à l’apogée de sa puissance, tandis que Mosley succédait à Balestre à la FIA à Paris.

Ce n’était pas tant une série de style Super League échappée, mais plutôt un véritable coup d’État qui a jeté les bases du siège du pouvoir d’Ecclestone à la tête du sport.

Avance rapide jusqu’au début de 2018, le regretté Sergio Marchionne a averti que Ferrari se retirerait de l’élite, voire lancerait une série rivale, si la FIA et la F1 perdaient leur chemin avec l’établissement de règles pour 2020 et au-delà.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, avait alors averti que Marchionne ne devait pas être pris à la légère: «Marchionne a une vision claire de ce que la F1 devrait représenter pour Ferrari, qui est un sport puriste qui n’est pas une chaîne de shopping. J’encourage vivement tous les acteurs du sport à ne pas essayer de le provoquer.

«Je suis d’accord avec la plupart des propos de Sergio, car la Formule 1 a un certain ADN et c’est un sport qui doit s’en tenir à ses racines. Alors, ne plaisante pas avec Sergio Marchionne. La Formule 1 a besoin de Ferrari bien plus que Ferrari a besoin de la Formule 1.

«Je vais tout donner pour aligner la vision entre nous en recherchant un consensus et en acceptant un compromis.»

Après le décès de Marchionne, aucun discours de ce type n’a été entendu à nouveau, mais il serait trop sûr de deviner qu’avec Wolff, les deux hommes les plus puissants du sport avaient un plan de style Super League pour l’alt-Formule 1 si la FIA ne jouait pas au ballon avec. en ce qui concerne l’avenir de la F1. (Rapports supplémentaires Associate Press)

